Hakan Fidan'dan Tom Barrack ile Görüşme

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının ve güneydeki çatışmaların sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Barrack ile yaptığı görüşmede İsrail'in Suriye'yi hedef alan saldırılarının ve Suriye'nin güneyindeki çatışmaların durdurulması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel
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