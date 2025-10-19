Haberler

Hakan Fidan'dan KKTC Cumhurbaşkanlığı Seçimine Mesaj

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC'de gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Seçimlerin Kıbrıs Türk halkı için önemli olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bugün yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin Kıbrıs Türk halkı ve tüm Ada için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bakan Fidan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, KKTC'de bugün gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçiminin Kıbrıs Türk halkı ve tüm Ada için hayırlı olmasını diledi.

Fidan, paylaşımında, "Seçimlerin KKTC'deki devlet geleneğini ve demokrasi kültürünü bir kez daha ortaya koyacağından eminiz. Ana vatan ve garantör Türkiye, Kıbrıs Türk halkının haklı davasının savunucusu olmaya ve Kıbrıs meselesinde tek gerçekçi çözümün Ada'da iki ayrı devletin varlığının kabulünden geçtiğini her platformda en güçlü şekilde vurgulamaya devam edecektir." ifadelerine yer verdi.

KKTC'de vatandaşlar, cumhurbaşkanlığı seçimi için 9'uncu kez sandığa gidecek.

Kaynak: AA / Muhammet Tarhan - Güncel
Paramount Oteli soruşturmasında 3 kişi tutuklandı

Paramount Otel soruşturmasında karar verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turanlı Shakhtar Donetsk liderliği kaptırdı

Arda Turan'a ağır darbe! Kazanamamak pahalıya patladı
5 maçta sıfır çekince istifası istenen Hüseyin Eroğlu'nun son 4 maçta yaptıkları inanılmaz

5 maç sıfır çekince istifası istenmişti! Son 4 maçta yaptığı inanılmaz
İstanbul'da köprüler pembe renkle aydınlatıldı

İstanbul'da köprüler pembe renge büründü! Nedeni bakın neymiş
Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında bomba diyalog

Fotoğraf karesi de aralarında geçen diyalog da bomba
Arda Turanlı Shakhtar Donetsk liderliği kaptırdı

Arda Turan'a ağır darbe! Kazanamamak pahalıya patladı
Düğünden sonra altınları çantaya dolduran damat, soluğu kuyumcuda aldı

Düğünden sonra altınları çantaya doldurup kuyumcuya koştu
RAMS Başakşehir'in golü VAR'a takıldı

Ülkenin konuştuğu pozisyon
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Okan Buruk hakeme demediğini bırakmadı: Allah herkese sabır versin

Hakeme demediğini bırakmadı: Allah herkese sabır versin
Gençlerbirliği'nden bomba paylaşım: Milli takıma kaleci önerimiz

Maç sonunda bomba paylaşım: Milli takıma kaleci önerimiz
Sergen Yalçın'ın büyük isyanı: Kabul edilebilir bir durum değil

Sergen Yalçın'ın büyük isyanı: Kabul edilebilir bir durum değil
Alman derbisinde 3 gol, kazanan Bayern Münih

Bayern ve Dortmund arasında nefes kesen maç! İşte kazanan
Ronaldo yine attı, Al Nassr rakibini beşledi

Ne yaparlarsa yapsınlar durmuyor! Bu adam 40 yaşında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.