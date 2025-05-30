Hakan Fidan'dan Katar ve Hamas ile Görüşme

Hakan Fidan'dan Katar ve Hamas ile Görüşme
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle yaptığı görüşmelerde Gazze'de ateşkes ve Suriye konularını ele aldı.

(ANKARA) -Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile görüştü. Her iki görüşmede Gazze'de ateşkes sağlanmasına dönük çalışmalar ve Suriye konuları ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dişişleri Bakanı Hakan Fidan Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani  ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde Gazze'de ateşkes sağlanmasına dönük çalışmalar ve Suriye konularının ele alınığı belirtildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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