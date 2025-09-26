Hakan Fidan'dan İİT Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda İsrail'e Sert Eleştiri

(ANKARA) - İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Yıllık Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Netanyahu rejimi altında 'Büyük İsrail' hayalleriyle körleşen bir haydut aktör haline gelmiştir. İİT ülkeleri olarak ortak bir tutum almalıyız. İsrail'e yapılan tüm uluslararası silah ve mühimmat sevkiyatlarını durdurmak için ortak çabalarımıza devam etmeliyiz"dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi Başkanı sıfatıyla bugün Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında İİT Dışişleri Bakanları Yıllık Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etti.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan açılış konuşmasında şu konulara dikkati çekti:

"İsrail'e yapılan tüm uluslararası silah ve mühimmat sevkiyatlarını durdurmak için ortak çabalarımıza devam etmeliyiz"

"İki acil riskle karşı karşıyayız. Birincisi, Gazze'deki soykırım ile İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etme ve Filistinlileri zorla yerlerinden etme çabaları.İkincisi, İsrail'in tüm bölgemizin güvenliğini ve istikrarını tehdit eden hesaplı yayılmacılık ve istikrarsızlaştırma stratejisi.İsrail, Netanyahu rejimi altında "Büyük İsrail" hayalleriyle körleşen bir haydut aktör haline gelmiştir. İİT ülkeleri olarak ortak bir tutum almalıyız. İsrail'e yapılan tüm uluslararası silah ve mühimmat sevkiyatlarını durdurmak için ortak çabalarımıza devam etmeliyiz. Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi süreçlerinin cezasızlığı sona erdiren araçlar haline gelmesini sağlayarak hukuki mücadele alanını güçlendirmeliyiz.

"İsrail'in suçlarını uluslararası toplumun önünde ifşa etmeliyiz"

Filistin Devleti'nin BM'ye tam üyeliğinin gerçekleşmesi için Filistin'in tanınması yönünde son dönemde yakalanan ivmeden faydalanmalıyız.İsrail'in suçlarını uluslararası toplumun önünde ifşa etmeliyiz.Suriye'nin istikrarı, geniş bölgemizin istikrarından ayrı düşünülemez. İsrail'in Suriye'deki suçlarını durdurmak da aynı derecede hayati önem taşımaktadır.Suriyeli kardeşlerimizin İİT üyelerinin desteğine bilhassa ihtiyaç duyacakları alan yeniden inşa meselesidir.İslam düşmanlığı artıyor. Müslüman toplulukları hedef alan ırkçı eylemler devam ediyor. Bu konularda ortak bir tepki göstermeliyiz.Kıbrıs meselesi ve Batı Trakya'daki Müslüman Türk Azınlığı'nın durumu dış politikamızın iki önemli maddesini oluşturmaktadır.

"Tüm kardeş İİT üye devletlerini, Müslüman Kıbrıs Türkleri'nin haklarını desteklemeye çağırıyorum"

Tüm kardeş İİT üye devletlerini, Müslüman Kıbrıs Türkleri'nin özden gelen haklarını desteklemeye ve onlarla doğrudan temas kurmaya çağırıyoruz. Yunanistan'da, Batı Trakya'daki Müslüman Türk Azınlık ve Oniki Ada'daki Müslüman Türk nüfus, en temel hak ve özgürlüklerinden bile yararlanmalarını engelleyen ciddi ihlallerle karşı karşıya olmaya devam etmektedir."