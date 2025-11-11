Hakan Fidan'dan Gürcistan ile C130 Uçağı İçin İletişim

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TSK'ya ait bir C130 askeri nakliye uçağının Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşmesinin ardından Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorisvili ile telefonda görüşerek arama-kurtarma faaliyetleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

