Hakan Fidan'dan Gürcistan ile C130 Uçağı İçin İletişim
Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağına yönelik arama-kurtarma faaliyetleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Gürcistan Dışişleri Bakanı Botchorishvili, Fidan'a taziye dileklerini iletti.