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Hakan Fidan'dan Birleşmiş Milletler'e Eleştiriler

Hakan Fidan'dan Birleşmiş Milletler'e Eleştiriler
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, BM'nin artan tehditlere karşı etkili liderlik gösteremediğini ve küresel sorunlar için daha kapsayıcı bir yapı gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 79 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu çerçevesinde düzenlenen "Geleceğin Zirvesi"nde; "Birleşmiş Milletler, artan tehditlere karşı liderlik gösteremiyor. Küresel sorunlara karşı ortak çözüm için etkili bir yapı gerekiyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde düzenlenen "Geleceğin Zirvesi"ne hitap etti. Fidan, uluslararası toplum ve BM'nin tarihi bir sınavdan geçtiğine dikkati çekerken kriz ve ihtilaflara çözüm bulma kabiliyetinin azaldığını söyledi.

Fidan, "BM artan tehditlere karşı liderlik gösteremiyor. Küresel sorunlara karşı ortak çözüm için etkili bir yapı gerekiyor. Bu yapı daha kapsayıcı ve çok taraflı olmalı. BM'de ve özellikle BM Güvenlik Konseyi'nde kapsamlı reforma ihtiyaç var" dedi.

"Dünya 5'ten büyüktür" diyen Fidan BM'de karar alma mekanizmalarının daha demokratik hale getirilmesi ve kutuplaşmayı engelleyecek araçların geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

"Uluslararası barış ve güvenlik sınırlı sayıda ülkeden oluşan 'imtiyazlı bir gruba' bırakılamaz" vurgusunda bulunan Fidan, uluslararası finansal mimaride de reform yapılması gerektiğine dikkati çekti.

Fidan, Türkiye'nin her platformda bu hedeflerin gerçekleşmesi için çaba sarf etmeye devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Uluslararası İlişkiler Birleşmiş Milletler Hakan Fidan Diplomasi Politika Güvenlik Güncel Dünya

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