Hakan Fidan: Birleşik Krallık'ı Terörizmle Mücadelemizde Müttefikimiz Olarak Değerlendiriyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı James Cleverly ile düzenlediği basın toplantısında, "Birleşik Krallık'ı terörizmle mücadelemizde müttefikimiz olarak değerlendiriyor, ortak hareket etmek istiyoruz. Düzensiz göçle mücadele konusu da gündem maddelerimiz arasında yer aldı. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele konusunda kararlılıkla çalışmaktayız" dedi. Cleverly ise "Türkiye bizim için vazgeçilmez bir ortak. Sayın Fidan ile birlikte nasıl daha iyi çalışabiliriz bunu konuşma fırsatımız oldu" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı James Cleverly ile bugün Ankara'da bir araya geldi. İki bakan görüşmelerinin ardından Dışişleri Bakanlığı'nda ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan, şunları söyledi:

"BİRLEŞİK KRALLIK'I TERÖRİZMLE MÜCADELEMİZDE MÜTTEFİKİMİZ OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ"

"İki önemli NATO müttefiğiyiz. Ayrıca Avrupa Birliği'nin dışında yer alan küresel etki yapabilen iki önemli aktörüz. Değerli mevkidaşımla görüşmemizde ikili ilişkilerimize dair kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunduk. Birleşik Krallık ihracatımızda dördüncü sırada yer alan önemli bir ticaret ortağımızdır. Geçtiğimiz yıl 20 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize de yaklaşmış bulunmaktayız. Turizm alanında da çok verimli bir iş birliğini sahibiz. Birleşik Krallık en çok turist gönderen üçüncü ülke sırasına yükselmiş durumunda.

"SAVUNMA SANAYİSİNDE STRATEJİK İŞ BİRLİĞİMİZİ SOMUT PROJELER ÜZERİNDE İLERLETME KONUSUNDA MUTABIK KALDIK"

Savunma sanayisi önem verdiğimiz diğer bir iş birliği alanı. Mevkidaşımla bu alandaki stratejik iş birliğimizi somut projeler üzerinde ilerletme konusunda mutabık kaldık. Birleşik Krallık'ı terörizmle mücadelemizde müttefikimiz olarak değerlendiriyor, ortak hareket etmek istiyoruz. Düzensiz göçle mücadele konusu da gündem maddelerimiz arasında yer aldı. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele konusunda kararlılıkla çalışmaktayız. Kıbrıs'ta garantör ülke olarak Birleşik Krallık'ın önemli bir konumu bulunmakta. Bununla bağlantılı konular ve Ada'daki son gelişmeler üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunma imkanımız oldu. Ukrayna'daki savaş bağlamındaki Karadeniz Girişimi'nin yeniden canlandırılmasına dönük çabalarımız da gündemimizdeydi. Bu girişimi tekrar hayata geçirmemiz gerektiği konusunda hemfikiriz."

CLEVERLY: TÜRKİYE BİZİM İÇİN VAZGEÇİLMEZ BİR ORTAK

Konuk Bakan Cleverly ise şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yüzüncü yılında Türkiye'yi ziyaret etme fırsatımız oldu. Birlikte çalıştığımız süre içinde sayın mevkidaşımı dost olarak gördüm. Bence bu, her iki ülke hükümeti arasındaki son derece güçlü olan işbirliği seviyesini de yansıtyor. Her iki ulus arasında son derece yakın bir işbirliği var. Bu benim Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı olarak Türkiye'ye yaptığım ilk ziyaret. Ancak aynı zamanda korkunç deprem felaketinden sonra yaptığım ziyaretten sonra ilk ziyaret. Bu çerçevede bir kez daha şahsi ve ülkem adına başsağlığı dileklerimizi iletmek istiyorum. Libya'da da korkunç bir felaket yaşanıyor selden dolayı. Türkiye son derece önemli bir biçimde de yardım vermek konusunda isteğini gösterdi. Birleşik Krallık da aynı zamanda Libya'ya bu ihtiyaç duyduğu dönemde destek vermeye hazır. Türkiye bizim için vazgeçilmez bir ortak. Sayın Fidan ile birlikte nasıl daha iyi çalışabiliriz bunu konuşma fırsatımız oldu. Aslında ilişkilerimiz geçmişe oranla çok daha fazla yakınlaştı. Bu yıl 4 milyondan fazla Birleşik Krallık vatandaşının ülkenizi ziyaret etmesi bekleniyor. İki ülke arasındaki ticaret giderek artıyor. 25 milyar sterlinlik bir hacmi var. Bu aslında son derece önemli bir artış. Her yıl yaklaşık yüzde 25 oranında artış gösteriyor. Yeni ve genişletilmiş bir serbest ticaret anlaşması da gündeme geldi.

"TÜRKİYE'NİN KARADENİZ TAHIL GİRİŞİMİ'Nİ TEKRAR BAŞLATABİLME ÇABALARINI TAKDİR EDİYORUZ"

Dünyanın karşılaştığı zorlu sınamalarla baş etmek için dostlar olarak çalışmalarımız devam edecek. Bu gerek Rusya'nın yasa dışı olarak Ukrayna'ya savaşı olsun, gerek yasadışı göçle mücadele olsun ya da terörle mücadele konusu olsun çalışmalarımızı yakınlaştırmak ve bu şekilde değerlendirmek istiyoruz. Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Girişimi'ni tekrar başlatabilme çabalarını takdir ediyoruz. Gıda güvenliğini sağlamak için çalışmalarımızı devam ettireceğiz. NATO'da müttefikiz, yan yana oturuyoruz NATO Zirvesi'nde. Her iki ülke de birbirini koruma NATO'nun diğer üyelerini koruma konusunda son derece önemli bir taahhüde sahip. Türkiye'nin son derece kayda değer bir biçimde askeri taahhütleri olduğunu biliyoruz."

Dışişleri Bakanı Fidan ile Birleşik Krallık Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı Cleverly, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

FİDAN: LİBYA'YA İLK ETAP 3 ASKERİ KARGO UÇAĞI GÖNDERİLDİ

Dışişleri Bakanı Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El-Burhan ile görüşmesine ilişkin soru üzerine, "Maalesef Sudan'daki iç savaş bizi derinden yaralamakta. Türkiye olarak bu kadim ülkeye ne yapabiliriz onun arayışı içinde olduk. Savaşan iki tarafla da temaslarımız devam etmekte. Hem ikili düzeyde hem uluslararası düzeyde savaşı sonlandırmaya yönelik bütün çabaları desteklemekteyiz" ifadelerini kullandı.

Fidan, 10 Eylül'de Libya'da meydana gelen sel felaketinin ardından Türkiye'nin yardımlarına ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu:

"Dost ve kardeş Libya halkına taziye dileklerimizi yinelemek istiyorum. Afetin hemen sonrasında yardım çağrıları sonrasında kurumlar arası bir çalışma yapıldı Ankara'da. Libya'ya ilk yardımlarımızı dün ilettik. İlk etapta 3 askeri kargo uçağı gönderildi. 168 arama kurtarma personeli, 2 arama kurtarma aracı, 2 kurtarma botu, Mersin'den deniz yolu ile insani yardım koridoru da aynı zamanda oluşturmaktayız. İhtiyaç olduğu sürece de buna devam edeceğiz. Bu sabah itibariyle iyi haber aldık. Sahadaki uzmanlarımız 6 Libyalı kardeşimizi enkaz altından kurtardılar. Duamız ve sayımız bu sayının artması."

CLEVERLY: TÜRKİYE'NİN DİLE GETİRDİĞİ ENDİŞELERLE İLGİLİ KOLAYLAŞTIRICILIK YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ

Konuk Bakan Cleverly ise İsveç'in NATO üyelik sürecine ilişkin bir soru üzerine şunları kaydetti:

"İsveç'in NATO'ya katılımıyla ilgili biz İsveç'in son derece kapasitesi yüksek bir savunma gücü olduğunu düşünüyoruz. İsveç'in NATO'ya katkı sağlayabileceğini düşünüyoruz. Aynı zamanda bugün kısaca aynı zamanda daha önce de daha detaylı bir biçimde Türkiye'nin bu konudaki endişelerini, terörle mücadele gibi konulardaki endişelerini detaylı bir biçimde konuşabilme fırsatımız olmuştu. Biz burada önemli olan hususun, mümkün olduğunca en kısa sürede ortaya çıkabilecek sorunların ortadan kaldırılması ve böylece İsveç'in NATO'ya üye olmasının desteklenmesi; bu çerçevede bunun hem NATO'nun genel anlamda savunmasını hem de Türkiye'nin savunmasını, hepimizin savunmasına katkıda bulunmasını diliyoruz. Bu anlamda Türkiye'nin dile getirdiği endişelerle ilgili kolaylaştırıcılık yapmaya çalışıyoruz."

Fidan aynı soru kapsamında, "Türkiye imzaladığı anlaşmalara sadıktır. Burada çizilen yol haritaları, taraflardan beklenen yükümlülükler belli. Bu konu çerçevesinde durum ilerlemekte" dedi.

FİDAN: TÜRKİYE ŞU ANDA KALKINMA YOLU PROJESİ İLE MEŞGUL

Dışişleri Bakanı Fidan, Hindistan-Avrupa ticaret koridoruna ilişkin ise şöyle konuştu:

"Hindistan'dan başlayan ve G-20'de imzalayan projeye baktığınız zaman da orada birinci amacın rasyonalite ve verimlilik olduğu konusunda uzmanların şüpheleri var. Jeostratejik endişelerin yer aldığı görülüyor. G-20'de desteğimizin teyit edildiği Basra Körfezi'nden gelip Irak üzerinden geçecek olan kalkınma yolu projesi. Türkiye şu anda bununla meşgul, özellikle Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Katar bu konuda yoğun görüşmeler içerisinde. Cumhurbaşkanımızın Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ile yaptığı görüşmede önümüzdeki birkaç ay içerisinde bu konudaki nihai resmi çalışmaların evrak üzerinde bitirilip pratiğe geçmesi konusunda mutabık kaldılar. Bu ön görüşmeyi Irak makamlarına da ilettik. Buna benzer çalışmalar devam ediyor."