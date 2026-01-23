Balkan Barış Platformu 2. Dışişleri Bakanları Toplantısı, İstanbul'da yapıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Balkan Barış Platformu 2. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na İstanbul'da ev sahipliği yaparak, Balkan ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi.
Fidan, toplantı kapsamında, Karadağ, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Kosova ve Arnavutluk'tan mevkidaşlarıyla da ayrı ayrı görüşmüştü.
