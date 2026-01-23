Haberler

Balkan Barış Platformu 2. Dışişleri Bakanları Toplantısı, İstanbul'da yapıldı

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Balkan Barış Platformu 2. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na İstanbul'da ev sahipliği yaparak, Balkan ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi.

Fidan, toplantı kapsamında, Karadağ, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Kosova ve Arnavutluk'tan mevkidaşlarıyla da ayrı ayrı görüşmüştü.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel
500

