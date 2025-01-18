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Hakan Fidan, Bakü'de İlham Aliyev ile Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Bakü'de bir araya geldi. Görüşme, Fidan'ın çalışma ziyareti kapsamında gerçekleşti.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çalışma ziyareti kapsamında bulunduğu Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi" denildi.

Hakan Fidan, Bakü'de İlham Aliyev ile Görüştü
Kaynak: ANKA / Güncel
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