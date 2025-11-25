Hakan Fidan, Azerbaycan Temsilcisi Halef Halefov ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanının Özel Görevler Temsilcisi Halef Halefov ile Bakanlık'ta bir araya geldi. Görüşme, Bakanlık'ın resmi X hesabından duyuruldu.
Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanının Özel Talimatlardan Sorumlu Temsilcisi Halef Halefov'u Ankara'da kabul etti" denildi.
Kaynak: ANKA / Güncel