Hakan Fidan: Atılacak pratik adımlar var, yakından takip edeceğiz

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, " Pkk'nın almış olduğu karar bence tarihi ve önemli bir karar. Özellikle kalıcı barış ve istikrarın bölgemizde hakim olması açısından ben bu kararı oldukça önemli görüyorum. Tabii bu kararın alınmasından sonra atılacak pratik adımlar var. Onları da yakından takip edeceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, 'Türkiye-Ürdün-Suriye Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı' kapsamında Ankara'da bir araya geldi. Bakanlar, toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan, "Bugün her iki dostumuzla da Suriye'nin mevcut sorunları, bölgemizin karşı karşıya kaldığı birtakım temel problemler ve bunlara nasıl çözümler getireceğimiz konusunda kapsamlı görüşmelerde bulunduk. Bildiğiniz gibi Suriye, 8 Aralık'tan sonra yeni bir sabaha uyandı ve geçen süre zarfında yoğun bölgesel ve uluslararası diplomatik çabalar devam etmekte. Biz de bölgesel sahiplenme bilinciyle sorunları nasıl çözeceğimizin arayışı içerisindeyiz. Suriye'ye her alanda desteğimiz tamdır" dedi.

'İSRAİL YAYILMACILIĞI SURİYE GÜVELİĞİNİ TEHDİT EDİYOR'

Fidan, bir İsrail yayılmacılığı söz konusu olduğunu söyleyerek, "Bu gerçekten Suriye'nin istikrarını, güvenliğini, geleceğini tehdit eder bir boyuta ulaşmış durumda. Bizler bölge ülkeleri olarak bu yayılmacılığın, bu provokasyonun bir an önce son bulması gerektiği noktasında ortak bir fikir sahibiyiz. Diğer taraftan Suriye'nin içinde bulunduğu durumdan, terör örgütlerinin istifade etmemesi konusu da ciddi bir öncelik. Bu bölgesel güvenliğimiz açısından da önemli. Kuzeyde Türkiye, güneyde Suriye bu konuları yakından takip ediyoruz. Özellikle DEAŞ ile mücadelenin bu konuda önemli olduğunun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Diğer taraftan Suriye'nin toprağının üçte birinin YPG işgali altında olması yine Suriye'nin karşı karşıya bulunduğu bir tehdit. Güvenlikle ilgili problemlerin yanı sıra, Suriye'nin karşı karşıya olduğu uluslararası diplomatik birtakım yaptırımların kaldırılması, ekonomik sorunların aşılması konusunda da görüşmelerimiz, çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle Avrupa Birliği ve Amerika tarafından Esad dönemi rejiminde konulmuş yaptırımların kaldırılması konusunda neredeyiz, çabalarımız ne üretti? Onu bir değerlendirme imkanımız oldu. Daha sonra bölge ülkeleri olarak ne türden yardımlar yapıyoruz bunu değerlendirdik. Diğer taraftan Suriye'ye dolaylı etkisi olan diğer konular var. Bölgede bizim yakından takip ettiğimiz, özellikle Ürdün'le beraber Gazze'deki mesele ciddi bir gündem maddesi bizim için. Gazze'de devam eden insanlık dramının bir an önce son bulması konusunda neler yapabiliriz, o konuda tekrar görüşlerimizi paylaştık" diye konuştu.

'PRATİKTE YAPILMASI GEREKEN ÇOK ŞEY VAR'

Bakan Fidan, terör örgütü Pkk'nın silah bırakma kararıyla ilgili, " Pkk'nın almış olduğu karar bence tarihi ve önemli bir karar. Özellikle kalıcı barış ve istikrarın bölgemizde hakim olması açısından ben bu kararı oldukça önemli görüyorum. Tabii bu kararın alınmasından sonra atılacak pratik adımlar var. Onları da yakından takip edeceğiz. Türkiye'de son 20 yıldır geliştirdiğimiz demokrasi, özgürlük, refah ve güvenlik alanının daha da genişlemesi, Türkiye'den taşıp, bölgemizdeki diğer devletleri, halkları olumlu şekilde etkilemesi bizim en büyük dileğimiz. Ben bu kararın samimi bir şekilde uygulanması ve diğer endişeleri de izole edici şekilde hayata geçirmesi halinde gerçekten geleceğimiz için, vatandaşlarımız için, herkes için çok hayırlı bir karar olacağını düşünüyorum. Bu konuda Sayın Bahçeli'nin tarihi çağrısı olmuştu, Cumhurbaşkanımızın çok güçlü bir iradesi olmuştu. Örgütün bu konuda da şu anda olumlu bir cevabı var. DEM'in ortaya koyduğu çalışma var, emeği geçen arkadaşlar var. Tabii ki bu tarihi sorumlulukta, biz bu ülkenin evlatları olarak hep beraber kendi sorunumuzu, kendi hikmetimizle, kendi sağ duyumuzla, kendi aklımızla, kendi irademizle çözebileceğimizi gösteriyoruz. Bu kendi milletim adına da bölgemiz adına da ait olduğumuz medeniyet adına da bence fevkalade önemli bir adım. Devamı gelecektir. Pratikte yapılması gereken çok şey var, çok fazla detaylı konu var. Ama bugün bu genel olumlu havanın üstüne daha başka bir şey söylemek istemiyorum. Bugün öğleden sonra kabinemiz var. Orada Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanacağız. Eminim bu konu gündeme gelecektir ve Cumhurbaşkanımız da bu konuyla ilgili nihai değerlendirmelerini milletimizle paylaşacaktır" ifadelerini kullandı.

'TARAFLARI ATEŞKESİ BAŞLATMAYA DAVET EDİYORUZ'

Ukrayna-Rusya arasında devam eden savaşta en başından itibaren perspektifin ortada olduğunu belirten Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürekli bir barış ve ateşkes çağrısını bütün platformlarda savunduğunu belirtti. Bu çağrıların, son birkaç aydır hem Ruslar hem Ukraynalılar hem Avrupalılar hem Amerikalılar tarafından da benimsendiğini söyleyen Fidan, "Cumhurbaşkanımız dünya liderleriyle yoğun bir diplomasi ve telefon trafiğinde bulundu. Sayın Trump'la görüştü, daha sonra Sayın Trump'ın bu konuda açıklaması oldu. Daha sonra Sayın Macron'la ve Sayın Putin'le görüşüldü. Cumhurbaşkanımız, barışa her türlü katkıyı vermeye hazır olduğumuzu belirtti. Her türlü katkıyı vermeye hazır olduğumuzu bütün taraflar biliyor. Sayın Putin'in bu yönde bir teklifi oldu, daha sonra Sayın Trump'ın bu noktada bir teşviki oldu, daha sonra Sayın Zelenski'nin başka bir teklifi oldu. Giderek eşik yükselten bir durum ama olumlu şekilde evriliyor. Tabii bütün bunların merkezinde Türkiye'nin yer alıyor olması fevkalade önemli. Cumhurbaşkanımızın güçlü dünya liderliğini ve diplomasideki ağırlığını da tabii ki gösteriyor. Türkiye için bu önemli bir değer. Nasıl ki Suriye'deki istikrar için uğraşıyorsak, nasıl ki Irak'taki istikrar için uğraşıyorsak, nasıl ki PKK ile daha barışçıl bir yolla çözüm için uğraşıyorsak, nasıl ki Gazze için uğraşıyorsak, aynı şekilde hem Karadeniz'deki hem Balkanlar'daki hem Ege'deki bütün sorunların barışçıl şekilde çözümlenmesi için uğraşıyoruz, kesintisiz mesai harcıyoruz. Ben önümüzdeki günlerde tarafların bir uzlaşma etrafında bir araya geleceklerini düşünüyorum. Her iki tarafın da gözettiği bir kamuoyu algısı var. Her iki tarafın da Amerika'nın mevcut desteğini yanına alma çabası var. Ama bütün bunlar normal, bu olayın akışı içerisinde cereyan eden hadiseler. Ama bizim durduğumuz yer sabit. Tarafları bir an önce bir araya gelmeye ve ateşkesi başlatmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

'SURİYE'DE EKONOMİ TEKERİNİN DÖNMESİNİ BEKLİYORUZ'

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ise ekonomik yaptırımların ekonomik kalkınmanın önüne geçtiğine vurgu yaparak, "Barışın sağlanması için ekonomik istikrar önemlidir. Şam'da, önümüzdeki dönemde hükümetler arası bir zirve yapacağız. Mühendislerin, doktorların, fabrika sahiplerinin tekrar ülkelerine dönmelerini istemekteyiz. Ancak ülkemize uygulanan yaptırımlar, buna engel teşkil etmektedir. Artık eski rejim yok. Şimdiden sonra bunların uygulanması Suriye halkının cezalandırılması anlamına gelmektedir. Biz ülkede artık ekonomi tekerinin dönmesini bekliyoruz. Bütün Suriyelilerin kendi vatanlarına onurlu bir şekilde dönmeleri için de gerekmektedir. Bu konuda ekonomik ablukanın kaldırılması büyük önem teşkil etmektedir. Bunların hepsi yapılırsa ulusal düzeyde bir ilerleme sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Haber: Kübra SONKAYA/ANKARA,