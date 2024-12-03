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Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı ile Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları toplantısında Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi. Görüşmede Suriye, Gazze ve Ukrayna konuları masaya yatırıldı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere bulunduğu Brüksel'de Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile  görüştü. Görüşmede Suriye, Gazze ve Ukrayna konuları ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye, Gazze ve Ukrayna konularının ele alındığı bildirildi.

Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı ile Görüştü
Kaynak: ANKA / Güncel
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