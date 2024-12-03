Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı ile Görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere bulunduğu Brüksel'de Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü. Görüşmede Suriye, Gazze ve Ukrayna konuları ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye, Gazze ve Ukrayna konularının ele alındığı bildirildi.