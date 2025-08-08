Hakan Fidan, ABD'nin Afrika Danışmanını Kabul Etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Afrika'dan Sorumlu Kıdemli Danışmanı Massad Fares Boulos ile bir araya geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel