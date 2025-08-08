Hakan Fidan, ABD'nin Afrika Danışmanını Kabul Etti

Hakan Fidan, ABD'nin Afrika Danışmanını Kabul Etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Afrika'dan Sorumlu Kıdemli Danışmanı Massad Fares Boulos ile bir araya geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
