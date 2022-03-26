Hakan Atilla "Amerika Atilla'ya Karşı" isimli kitabı için imza günü düzenledi

ABD'de yaklaşık 32 ay hapis yattıktan sonra tahliye olan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, dava sürecini ve hapishane anılarını anlattığı "Amerika Atilla'ya karşı" isimli kitabı için imza günü düzenledi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde 32 ay hapis yattıktan sonra tahliye olan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, söz konusu dava sürecini anlattığı "Amerika Atilla'ya karşı" isimli kitabını imzalamak için okurlarıyla buluştu. Üsküdar'daki alışveriş merkezinde gerçekleşen etkinlikte, aldıkları kitapları imzalatan okurlar Atilla'yla hatıra fotoğrafı çekildi.

"ORADAKİ HAPİSHANELERDE YAŞANAN HAYAT HAKKINDA BİLGİ VERMEK İSTEDİM"