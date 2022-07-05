Hak-Sen Konfederasyonu Bölge Başkanı Gödekmerdan'dan AA Bölge Müdürü Okur'a ziyaret Hak-Sen Konfederasyonu Bölge Başkanı İlim Gödekmerdan, Sağlık Hak-Sen Yönetim Kurulu Üyesi Habibe Gündoğdu ile Büro Hak-Sen Yönetim Kurulu Üyesi Yıldırım Gündoğdu, AA Erzurum Bölge Müdürlüğü görevine atanan Yunus Okur'u ziyaret etti. Hak-Sen Konfederasyonu Bölge Başkanı İlim Gödekmerdan, Sağlık Hak-Sen Yönetim Kurulu Üyesi Habibe Gündoğdu ile Büro Hak-Sen Yönetim Kurulu Üyesi Yıldırım Gündoğdu, AA Erzurum Bölge Müdürlüğü görevine atanan Yunus Okur'u ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Okur, ajans çalışmaları hakkında Gödekmerdan'a bilgi verdi. Gödekmerdan da yaptıkları faaliyetlerden bahsederek, Okur'a yeni görevinde başarı diledi. AA / İlhami Erkılıç - Güncel Gündoğdu Erzurum Güncel Haberler

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