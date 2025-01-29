HAK-İŞ ve FEDUSA'dan Filistin'e Destek Açıklaması

Güney Afrika Sendikalar Konfederasyonu ile HAK-İŞ'in açıkladığı ortak deklarasyonda, İsrail-Filistin ihtilafının çözümü noktasında iki konfederasyonun birlikte çalışmaya devam edeceği ifade edildi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ile Güney Afrika Sendikalar Konfederasyonu (FEDUSA) Genel Başkanı Masale Godfrey Selematsela, ikili işbirliği anlaşması ve eğitim programı kapsamında Filistin'e destek vermek için konfederasyon genel merkezinde ortak basın toplantısı düzenledi.

Buradaki konuşmasında, Konfederasyon ile FEDUSA arasındaki işbirliğinin iki ülke arasındaki ilişkilere katkı ve destek vereceğine inandığını belirten Arslan, FEDUSA ile geçen yıl ön görüşmeleri yapılan ikili işbirliği anlaşmasını imzalayacaklarını ve Filistin'e destek için hazırlanan ortak deklarasyonu açıklayacaklarını bildirdi.

Arslan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail'in Gazze'deki soykırımına yönelik Uluslararası Adalet Divanı'ndaki (UAD) girişimlerini ve Türkiye'nin de bu sürece destek verdiğini anımsattı.

Güney Afrika'nın yaptığı bu girişimin tüm ezberleri bozduğunu belirten Arslan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünyaya hükmettiğine inanan emperyalist güçlerin tüm baskılarına rağmen bu girişimin Uluslararası Adalet Divanı'nda da devam etmiş olması bizi geleceğe dair umutlandırıyor. Güney Afrika Cumhuriyeti bir mum yaktı daha da genişlemesi gerekiyor. Türkiye buradan yola çıkarak, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'na başvurusunu desteklemek adına kendi girişimlerini gerçekleştirdi. Bu da bizim açımızdan kıymetli bir duruş."

"Ateşkesi önemli bir aşama olarak görüyoruz"

HAK-İŞ'in Filistin'le dayanışma konusunda bugüne kadar birçok faaliyet yürüttüğüne işaret eden Arslan, Gazze'ye Ürdün ve Mısır üzerinden yardım ulaştırma girişimlerinin de bulunduğunu kaydetti.

Arslan, Türkiye'nin Gazze'deki katliam ve soykırımın karşısında yer aldığını, bütün gücüyle uluslararası topluma bunu anlatma çabasını sürdürdüğünü vurgulayarak, "Güney Afrika ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bu süreçteki etkili ve aynı zamanda aktif çalışmaları önemli. Bunları önemli buluyoruz. Ama Filistin için daha fazlasına ihtiyacımız var. Ateşkesi önemli bir aşama olarak görüyoruz." diye konuştu.

FEDUSA Genel Başkanı Selematsela'nın konuşması

FEDUSA Genel Başkanı Masale Godfrey Selematsela ise Filistin'deki işçi haklarının ihlal edilmesinden endişe duyduğunu, bu konuda Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) tutumunun değişmediğini ifade etti.

İki devletli çözümün altını çizen Selematsela, adaletsizliklerden ve soykırımdan sorumlu olanların yargı önüne getirilmesinin önemini vurguladı.

HAK-İŞ ve FEDUSA'nın işbirliğinde oluşturulan eğitim programları ile işçi haklarının korunabileceğine dikkati çeken Selematsela, imzalanan anlaşmanın çözüm odaklı şekilde tasarlandığını söyledi.

Ortak deklarasyon açıklandı

Konuşmaların ardından HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan ile FEDUSA Genel Başkanı Selematsela arasında ikili işbirliği anlaşması imzalandı ve ortak deklarasyon açıklandı.

Deklarasyonda, Filistin'in haklı davasını desteklemek, ulusal ve uluslararası kamuoyunda bu konuda farkındalık oluşturmak konusundaki kararlılığın devam edeceği belirtilerek, Filistin ile İsrail arasındaki ateşkesin memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze'yi bir açık hava hapishanesine dönüştürdüğü, ciddi insan hakları ihlallerinde bulunarak soykırım gerçekleştirdiğine dikkat çekilen deklarasyonda, İsrail'in saldırılarında yaklaşık 50 bin masum insanın hayatını kaybettiği, 100 binden fazla Filistinlinin yaralandığı anımsatıldı.

Deklarasyonda, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasının bütünüyle hayata geçirilmesi, izleyen süreçte kalıcı barış için çalışmalar yapılması, Orta Doğu'da kalıcı barış için iki devletli çözüm anlayışı ile başkenti Kudüs olan bağımsız ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti'nin kurulmasının sağlanması, İsrail'e yönelik silah sevkiyatının derhal durdurulması ve Gazze'ye insani yardım erişiminin kesintisiz bir şekilde sağlanması için uluslararası toplumun harekete geçmesi çağrısında bulunuldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerinin daha fazla Filistinli mülteciyi kabul etmesi ve bu kişilerin farklı bölgelerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi yönündeki çağrısının reddedildiğinin vurgulandığı deklarasyonda, şu ifadelere yer verildi:

"HAK-İŞ ve FEDUSA, ulusal ve uluslararası düzeyde, her platformda, Filistin'de adil ve kalıcı bir barış sağlanana kadar ve başkenti Kudüs olan özgür ve bağımsız bir Filistin devleti kuruluncaya kadar mücadeleye devam etme kararlılıklarını bir kez daha ifade eder, iki konfederasyon olarak, İsrail-Filistin ihtilafının çözümü noktasında birlikte çalışmaya devam edeceğimizi önemle vurgularız."