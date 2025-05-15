HAK-İŞ ve Cezayir Sendikaları Filistin'e Destek Protokolü İmzalandı

HAK-İŞ ve Cezayir İşçi Sendikaları Konfederasyonu (UGTA), Filistin'e destek olmak amacıyla işbirliği protokolü imzaladı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve UGTA Genel Başkanı Amar Takdjout, Filistin ile ortak dayanışma için HAK-İŞ Genel Merkezi'nde basın toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşan Arslan, UGTA ile işbirliği yapmanın ve katliamlara karşı birlikte tavır almalarının çok kıymetli olduğunu söyledi.

Gazze ve Filistin'de 586 gündür katliamların devam ettiğini anımsatan Arslan, konfederasyon olarak Filistin ve Kudüs'e destek amaçlı bir komite ve 2017'de yaklaşık 50 ülkeden 200'den fazla temsilcinin katılımıyla Filistin ve Kudüs'e Destek Sendikalar Birliğini kurduklarını bildirdi.

Arslan, Filistin topraklarına yönelik saldırılara karşı Türkiye ve Cezayir'in başta ateşkes olmak üzere bu konuda yoğun çaba sarf ettiğini ancak bunların yetersiz kaldığını belirterek, katliamların hala sürdüğünü söyledi.

Dünyanın 15 Ocak'tan sonra ateşkesin ihlal edilmesine de sessiz kaldığını ancak Filistinlilerin direnişe, azim ve kararlılıklarını yitirmeden devam ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Gazze direnişini gerçekleştirenler, dünyaya şu mesajı veriyor: 'Biz sizden savaşçı, silah ve benzeri taleplerde bulunmuyoruz. Bizimle savaşmayı göze alamayan katiller, sivil halkı katlediyor. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve siviller katlediliyor. Bizim sizden talebimiz, bu katiller güruhunun sivil halka yönelik yaptığı katliamları durdurmanız. Bu katliamların durdurulması için çaba sarf etmenizi ve bu katliamlara maruz kalan sivil halka destek istiyoruz.' Bizim de çabamız, bu sivil halka yönelik katliamların durdurulması, ihlal edilen ateşkesin yeniden yürürlüğe girmesi ve ilk etapta insani yardımların Filistin topraklarına geçişinin sağlanmasıdır."

Arslan, Filistinlilere desteklerinin devam edeceğini, özgür ve bağımsız Filistin devleti kurulana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.

"Filistin'in yanındayız"

UGTA Başkanı Amar Takdjout da bütün uluslararası toplantılarda Filistin'in yanında yer aldıklarını, Filistinlilerin zulme maruz kaldıklarını hatırlattıklarını bildirdi.

Filistin'in, Arap İşçileri Sendikasının yönetim kurulunda yer alması ve uluslararası toplantılara katılması için çaba harcadıklarını anlatan Takdjout, imzaladıkları bu protokolün söz konusu çalışmalara ivme kazandıracağına inandıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Arslan ve Takdjout, işbirliği protokolünü imzaladı.