HAK-İŞ üyeleri 1 Mayıs'ı Taksim'de kutladı

HAK İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) üyeleri, Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı ardından da basın açıklaması yaptı. Konfederasyonun 1 Mayıs Bildirgesi'ni ise, HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı Mustafa İluk ve beraberindeki 6 kişi okudu.