HAK-İŞ'ten Önümüzdeki Hafta için Eylem Kararı

HAK-İŞ Kamu Çerçeve Protokolü Koordinasyon Kurulu, üyelerin gelecek hafta boyunca öğle molalarında ve mesai bitimlerinde iş yeri önünde oturma eylemi yapmaları, kollarına siyah kurdele takmaları, yemekhane bulunan iş yerlerinde yemek yememeleri yönünde "eylem" kararı alındığını bildirdi.

HAK-İŞ'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, dün sendikanın genel merkezinde Kamu Çerçeve Protokolü Koordinasyon Kurulu toplantısı düzenlendi.

Sendikanın Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert'in başkanlığında gerçekleşen toplantıya, HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Abdullah Koçoğlu ve Öz Sağlık-İş, Özçelik-İş, Öz Gıda-İş, Öz Güven-Sen, Öz İletişim-İş, Medya-İş ve Öz Orman-İş sendikalarının koordinasyon kurulu temsilcileri ve uzmanları katıldı.

Toplantıda, HAK-İŞ'in Kamu Çerçeve Protokolü sürecinde gelecek hafta uygulayacağı "eylem takvimi" netleştirildi.

Bu kapsamda Kurul tarafından üyelerin gelecek hafta boyunca öğle molalarında ve mesai bitimlerinde iş yeri önünde oturma eylemi yapmaları, kollarına siyah kurdele takmaları, yemekhane bulunan uygun iş yerlerinde yemek yememelerine yönelik kararlar alındı.