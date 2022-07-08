HAK-İŞ Konfederasyonu Yönetim Kurulu: 'Kurban Bayramınızı kutlarız'

HAK-İŞ Konfederasyonu Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Bütün çalışanların, üyelerimizin ve vatandaşlarımızın, İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyor, mübarek Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa başta sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz" denildi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Yönetim Kurulu tarafından, Kurban Bayramı dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Üyelerimizin, ülkemizin, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyor, tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz.

Bayramlar bireysel ve toplumsal olarak, moral değerlerin çok yoğun olarak yaşandığı özel günlerdir. Bayramlar, hakça paylaşmayı, kardeşçe yaşamayı, büyükleri hatırlamayı, küçükleri sevmeyi, birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirmeyi, hoşgörü ve anlayışı yükseltmeyi en güzel anlatan günlerdir. Bu mübarek günlerde medeniyetimizde önemli bir yeri olan toplumsal dayanışmanın, kardeşliğin ve paylaşmanın bayram vesilesiyle bir kez daha hatırlanması ve güçlendirilmesini diliyoruz. Muhtaç, çocuk, kimsesiz, yoksul ve yaşlılar ile gazilerimiz ve şehit ailelerimiz başta olmak üzere bayramı buruk bir şekilde geçirenlerin unutulmamasını temenni ediyoruz."

HAK-İŞ'in açıklaması şöyle devam etti:

"Kamuoyundaki beklentileri tam olarak karşılamamakla beraber, asgari ücrette önemli bir artış sağlanmıştır. HAK-İŞ olarak, tüm çalışanların ücretlerinde artış yapılmasına yönelik bir düzenlemenin hayata geçirilmesine ilişkin talebimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Çünkü sadece asgari ücrete ilişkin yapılacak bir düzenleme toplu sözleşme sistemimizi zedeleyeceği gibi, bütün çalışanların asgari ücretli olduğu bir ülke haline gelme endişesi taşıyoruz. HAK-İŞ olarak, özel sektörde örgütlü işyerlerinde çalışan işçiler ile üniversiteler ve belediyelerde çalışan kamu işçilerinin ücretlerinde de aynı oranda iyileştirmeler yapılmasına ilişkin talebimizi, Kurban Bayramı vesilesiyle bir kez daha dile getiriyoruz. Bütün çalışanları hayat pahalılığına karşı koruyacak ve toplu sözleşme düzenini bozmayacak, çalışanların aileleri ile beraber insanca yaşayabilmesine imkan tanıyacak bir düzenlemenin gerekliliğine inanıyoruz. Bunun için de ülkemizin ekonomik süreçleri göz önüne alındığında bütün ücret geliri elde edenler için bir yıl boyunca gelir vergisi oranının yüzde 10 oranı ile sabitlenmesi talebimizi bir kez daha yineliyoruz.

HAK-İŞ olarak, Türkiye'nin imkanlarına, kaynaklarına, potansiyeli ve gücüne güveniyoruz. Bugüne kadar her türlü zorluğu aştığımız gibi bundan sonra da içinde bulunduğumuz zorlukların birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde aşılacağına inanıyoruz.

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, tüm üyelerimizin, çalışanların, emek hareketinin ve bütün İslam aleminin Kurban Bayramını en içten dileklerimizle kutluyor, sağlık, barış, huzur ve kardeşlik içerisinde nice bayramlara ulaşmayı temenni ediyoruz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Güncel