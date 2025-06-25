HAK-İŞ'ten Kamu İşçilerine Eylem: Talepler Açıklandı

İstanbul'da, HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı çalışanlar, 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin taleplerini açıkladı.

Aksaray Meydanı'nda toplanan sendika üyeleri ve temsilcileri "Alın terine saygı ve emeğe adalet" yazılı pankart açıp, slogan attı.

Burada konuşan HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı Mustafa İluk, konfederasyon olarak kamu işçilerini doğrudan ilgilendiren protokol sürecinin hala sonuçlandırılmamış olmasından derin bir endişe duyduklarını dile getirdi.

Kamu çalışanı işçilerin ekonomik anlamda mağdur edildiğini ve enflasyon karşısında alım gücünün düştüğünü belirten İluk, "HAK-İŞ Konfederasyonu olarak sürecin uzamasını ve işçi talebinin karşılık görmemesini kabul edilemez buluyorum." dedi.

Grup adına basın açıklaması yapan Öz Sağlık İş Sendikası İstanbul 3 Nolu Şube Başkanı Ergin Balekoğlu ise "HAK-İŞ olarak, yevmiyeler arasındaki yürürlük süresinden kaynaklı farklılıkların giderilmesini, ücretlerde yaşanan gerilemenin telafi edilmesi için taban ücretin 1800 TL'ye çıkarılmasını, işe yeni başlayanlarla tecrübeli işçiler arasında farklılık giderilmesi için kıdem zammının ücrete eklenmesini ve birinci yılın ilk 6 ayı için ise yüzde 50 oranında zam yapılmasını talep ettik." ifadelerini kullandı.