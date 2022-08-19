HAK-İŞ'ten Dünya İnsani Yardım Günü açıklaması Açıklaması

İŞ Konfederasyonunca, "Ülkemizin, bölgemizin ve yeryüzünün bütün mazlumlarına HAK-İŞ'in borcu var. Bu borcu ödemek temel görevimizdir ve bunu ödeyebilmek için mücadele veriyoruz.

HAK-İŞ Konfederasyonunca, "Ülkemizin, bölgemizin ve yeryüzünün bütün mazlumlarına HAK-İŞ'in borcu var. Bu borcu ödemek temel görevimizdir ve bunu ödeyebilmek için mücadele veriyoruz." açıklaması yapıldı.

HAK-İŞ'ten 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, dünyanın dört bir yanında mağdur, mazlum ve ihtiyaç sahibi insanların ızdırabını bir nebze olsun hafifletmek için seferber olan tüm insani yardım çalışanlarının ve gönüllülerinin 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü kutlandı.

HAK-İŞ'in kurulduğu günden bu yana mazlum, mağdur ve ezilenlerin yanında olmaya, onların hakkını korumaya devam ettiği aktarılan açıklamada, "HAK-İŞ, dünyanın neresinde olursa olsun yardıma ihtiyaç duyan herkesin yanında olma, sıkıntılarını giderme, yaralarını sarma konusunda sorumluluk bilinciyle hareket eder. HAK-İŞ, bugüne kadar birçok ülkede yaptığı bağışlarını artırmayı, ihtiyaç sahiplerinin bulunduğu ülkelerde bu bağışların yaygınlaştırılmasını amaçlar." denildi.

Konfederasyonun, yalnızca Türkiye'de değil dünyada da çok sayıda konfederasyon ve sendikalarla ikili iş birliği ve dayanışma içinde bulunduğuna işaret edilen açıklamada, "Ülkemizin, bölgemizin ve yeryüzünün bütün mazlumlarına HAK-İŞ'in borcu var. Bu borcu ödemek temel görevimizdir ve bunu ödeyebilmek için mücadele veriyoruz. Bu anlayışla, dünyanın neresinde olursa olsun derisinin rengi, konuştuğu dil, yaşadığı coğrafya, inancı, aidiyeti ne olursa olsun insan olma paydasında, insanlığın sorunlarına çözüm bulma noktasında HAK-İŞ, bütün sorumlulukları her zaman üstlenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Bugün yeryüzünün bütün mazlum coğrafyalarında insanlıkla birlikte insanlığın vicdanının da öldüğü ifade edilen açıklamada, konfederasyon tarafından Yemen, Gazze, İdlib, Azerbaycan ve Ukrayna'ya yapılan yardımlar aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, Dünya İnsani Yardım Günü'nde dünyanın dört bir yanında mazlumlara, muhtaç, yetim ve ihtiyaç sahiplerinin mutluluğuna umut olmak için canla başla çalışan tüm insani yardım çalışanlarını ve gönüllülerini minnetle anıyor ve bu uğurda hayatını kaybedenleri de dua ve rahmetle yad ediyoruz."