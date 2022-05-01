Hak-İş'ten 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla basın açıklaması - Haberler

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Hak-İş'ten 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla basın açıklaması

AA - Abdullah Özkul - Güncel
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Hak-İş'ten 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla basın açıklaması

Niğde'de Hak-İş Konfederasyonuna bağlı sendika temsilcileri ve üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

NİĞDE (AA) - Niğde'de Hak-İş Konfederasyonuna bağlı sendika temsilcileri ve üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Hak-İş Konfederasyonu Niğde İl Başkanı Kadir Yenel, Ömer Halisdemir Meydanı'nda yaptığı açıklamada, 1 Mayıs ruhunu en güçlü şekilde yansıtmak için ekranlarda, dijital platformlarda, illerde ve her yerde olduklarını söyledi.

Bugün de emekçilerin hakkı, daha fazla gelir güvencesi ve adaletin tesisi, sosyal ve ekonomik refah, sorunların çözümü için taleplerini 81 ilde ve dijital platformlarda sunduklarını belirten Yenel, şunları kaydetti:

"Hak-İş olarak tüm emekçilerimiz için daha fazla iş ve gelir güvencesi istiyoruz. Geçici ve mevsimlik işçilerin sorunlarının çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Herkes için düzenli asgari gelir yardımı sisteminin kurulmasını istiyoruz. Güvenceli esneklik düzenlemelerinin insana yakışır iş çerçevesinde ele alınmasını istiyoruz. Mevcut işyerlerinin ve çalışanların dijitalleşmeye ve yeşil dönüşüme uyum sağlayabilmeleri için adil bir geçişi mümkün kılacak politikaların hayata geçirilmesini istiyoruz."

AA / Abdullah Özkul - Güncel

Sendika, 1 Mayıs, Hak İş, Niğde, Güncel, Haberler

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