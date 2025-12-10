HAK-İŞ, "Sendikal Bakış Açısıyla Engelli Bireyler İçin Güçlü Bir Gelecek Çalıştayı" düzenledi

HAK-İŞ tarafından "Sendikal Bakış Açısıyla Engelli Bireyler İçin Güçlü Bir Gelecek Çalıştayı" düzenlendi.

Öz Sağlık-İş Sendikasında gerçekleştirilen programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyonun, engelli bireylere yönelik tüm çalışmalarının yönünü belirlediğini söyledi.

Bu vizyonun, "her bir vatandaşın fırsatlara eşit şekilde erişmesini ve toplumsal hayata aktif biçimde katılmasını esas almak" olduğunu ifade eden Tarıkdaroğlu, politikalarının merkezinde "hiç kimseyi geride bırakmayan Türkiye" anlayışının bulunduğunu bildirdi.

Tarıkdaroğlu, bu anlayış doğrultusunda son 23 yılda erişilebilirlikten bakım hizmetlerine, eğitimden istihdam teşviklerine, aile desteklerinden teknolojik çözümlere kadar pek çok alanda önemli adımlar attıklarını ifade etti.

Yapılanları yeterli görmediklerini kaydeden Tarıkdaroğlu, "Hem kamuda hem özel sektörde engelli vatandaşlarımızın istihdamını artırmaya yönelik çalışmalarımız her geçen gün üzerine koyarak devam edecek. Gerek kamuya yaptığımız atamalarla gerek özel sektör teşvikleriyle engelli kardeşlerimizin iş gücüne daha da etkin biçimde katılmasına imkan sağladık ve bundan sonra da kararlılıkla daha güçlü bir şekilde sağlamaya inşallah devam edeceğiz." diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yakın zamanda 2026-2028 dönemini kapsayan 2. Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'nı açıklayacağını belirten Tarıkdaroğlu, "Engelli bireylerin güçlendiği, hayatın her alanında daha görünür olduğu, üretimde daha etkin rol üstlendiği bir Türkiye hepimizin ortak idealidir. Bu ideal, sadece kurumlarımızla değil sendikalarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, iş dünyamızın, akademimizin ve en önemlisi toplumun her bir ferdinin ortak sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 23 yılda her alanda olduğu gibi engelliler alanında da sessiz devrim gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Engelli annelerin erken emekli edilebilmesiyle ilgili beklentileri olduğunu belirten Bayram, yasama ve yargı alanında bulunan engelli bireylerin yürütme alanında da olmasını istediklerini dile getirdi.

"Çalışma hayatındaki engellilerin temsilciliğini yapıyoruz"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da Engelliler Komitesini oluşturduklarında karşılarındaki zorlukların farkında olduklarını belirterek, öncelikli olarak çalışma hayatına giren engellilerin sendikalaşmaları, sendikal mücadelede yer almaları ve bütün makamlarda yer alabilmeleri konusunda taahhütleri olduğunu anlattı.

Bu konuda aynı kararlılığı sürdürdüklerini ifade eden Arslan, çalışma hayatındaki engellilerin temsilciliğini yaptıklarını söyledi.

Çalışma hayatında yer alamayan engellilerin sorumluluğunu da taşıdıklarını dile getiren Arslan, "HAK-İŞ olarak, engellilik meselesine farklı açıdan bakıyoruz. Engellilerimizin çalışma hayatına girmeleri konusunda devletin daha büyük destek ve teşvik etmesini istiyoruz. Aslında engelliler de bunu istiyor. Sosyal yardım yaparak onların evden çıkmalarının önündeki engellerin kaldırılması gerekiyor. Hem sosyal hayatımızda hem kent hayatında onların sokağa çıkabilecekleri altyapının oluşturulması, psikolojik olarak onların çalışma hayatının birer ferdi olarak yer almalarını teşvik edecek, sosyal yardımları da daha çok çalışma hayatında aktif olarak yer almaları durumunda daha fazla teşvik edilmelerini sağlamamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Engellilerin çalışma hayatında yer almaları için "Emeğin engeli yok" şeklinde bir yaklaşımları olduğunu belirten Arslan, "Onun için ülkemizin, engelli yurttaşları sosyal hayatın, çalışma hayatının içerisine dahil edecek teşvikleri, düzenlemeleri yapması gerekiyor." dedi.

Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"HAK-İŞ'in, sendikalarımızın bu konudaki bakış açısı, engelli kardeşlerimizin, engelleri aşarak engelsiz bir çalışma hayatına kavuşmaları konusunda çaba sarf ediyoruz. Türkiye Sakatlar Konfederasyonu başta olmak üzere ilgili bütün muhataplarla bunu tartışıyoruz. Dolayısıyla HAK-İŞ, engellilik konusunun kader değil aslında tedbirlerle ortadan kaldırılacağına inanıyoruz."

Engellilerin kamuda çalışmak istemelerini anladığını belirten Arslan, "Ama engellilerin özel sektörde de gönül rahatlığıyla çalışabilecekleri bir anlayışı geliştirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Bugün aynı zamanda Dünya İnsan Hakları Günü olduğunu hatırlatan Arslan, insan hakları konusunun bugün anlamını kaybettiğini belirterek, "Bütün insanlığın gözü önünde çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve masum insanlar katledilirken bunu sadece bir film gibi seyretmenin utancını yaşıyoruz. Dünya İnsan Hakları Günü'nde insanlığın maalesef yerlerde süründüğü, öldürüldüğü, Gazze'de sadece çocuk ve kadınların değil, insanlığın katledildiği, insanlığın öldüğü bir dönem yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Programa, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Direktörü Yasser Hassan da katıldı.

Çalıştayda engellilerle ilgili çalışmalar yürüten uzmanlar, "Engelliler Perspektifinden Türk Hukuk Sisteminin Değerlendirilmesi", "Dijital Dönüşüm ve Yapay Zekanın Engelli Bireylerin Yaşamı ve İstihdamına Etkileri", "Toplu İş Sözleşmelerinde Engellilere İlişkin Maddelerin Değerlendirilmesi", "Gazi ve Engelli Kimliklerinin Kesişiminde: Haklar ve Dayanışma", "Türkiye'ye Göç Eden Engelli Göçmenlere Sunulan Mekanizmaların İşleyişi", "6 Şubat 2023 Depremi Sonrası Engellilerin Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri" konularında değerlendirmelerde bulundu.