HAK-İŞ'ten Şehitler için Anma Programı

HAK-İŞ, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan askerler için anma programları düzenleyecek.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, il başkanlıkları koordinasyonunda, 81 ilde yarın ve çarşamba günü kamuda örgütlü olunan iş yerlerinde şehitler anılacak.

İş yerlerinde öğle molaları ve mesai bitiminde şehitlerin anısına saygı duruşunda bulunulacak, İstiklal Marşı okunacak. Şehitler, için Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilecek.

Duaların okunmasının ardından HAK-İŞ il başkanları ve sendika yöneticileri tarafından açıklamalar yapılacak.