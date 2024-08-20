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HAK-İŞ Konfederasyonu Üç İlde Miting Düzenleyecek

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HAK-İŞ Konfederasyonu, vergi adaletsizliği, ek protokol zam talebi, işten çıkarmalar, sendikal baskılar gibi çalışma hayatının gündemindeki konulara ilişkin talepleri dile getirmek üzere Kayseri, Kocaeli ve Gaziantep'te miting düzenleme kararı aldı.

(ANKARA) - HAK -İŞ Konfederasyonu, çalışma hayatının gündemindeki konulara ilişkin talepleri dile getirmek üzere üç ilde miting yapma kararı aldı.

HAK İŞ'in resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, vergi adaletsizliği, ek protokol zam talebi, işten çıkarmalar, sendikal baskılar, kayıtdışı istihdam, işsizlik, örgütlenmenin önündeki engeller ve iş kazaları başta olmak üzere çalışma hayatının gündemindeki konulara ilişkin Kayseri, Kocaeli ve Gaziantep'te miting yapma kararı alındığı duyuruldu.

Açıklamada, çalışma hayatının gündemindeki konulara ilişkin talepleri dile getirmek üzere düzenlenecek mitinglerin 23 Ağustos'ta Kayseri'de, 5 Eylül'de Kocaeli'de ve 13 Eylül'de Gaziantep'te gerçekleştirileceği bildirildi.

HAK-İŞ'in yaptığı açıklama şu şekilde:

"HAK-İŞ Yönetim Kurulu, 12 Ağustos 2024 Pazartesi günü toplanarak, vergi adaletsizliği, ek protokol zam talebi, işten çıkarmalar, sendikal baskılar, kayıtdışı istihdam, işsizlik, örgütlenmenin önündeki engeller ve iş kazaları başta olmak üzere çalışma hayatının gündemindeki konulara ilişkin taleplerimizi dile getirmek üzere gerçekleştireceği miting tarihlerini belirledi.

Miting Tarihlerimiz; 23 Ağustos 2024 Cuma Kayseri'de 5 Eylül 2024 Perşembe Kocaeli'de 13 Eylül 2024 Cuma Gaziantep'te gerçekleştireceğimiz mitinglerle taleplerimizi güçlü bir şekilde dile getireceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel

Gaziantep Kocaeli Kayseri Zam Politika Güncel Haberler

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