HAK-İŞ Konfederasyonu'ndan AA'ya ziyaret - Haberler

HAK-İŞ Konfederasyonu'ndan AA'ya ziyaret
AA - Orhan Pehlül - Güncel
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İŞ Konfederasyonu Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Serdengeçti, Anadolu Ajansı (AA) Adıyaman Bürosunu ziyaret etti.
HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Serdengeçti, Anadolu Ajansı (AA) Adıyaman Bürosunu ziyaret etti.
Serdengeçti ziyarette, AA Adıyaman Bürosunda görev yapan muhabirle görüştü.
AA'nın basın hayatı boyunca yayın çizgisi ve kalitesiyle doğruluğunu tescil ettiğini belirten Serdengeçti, AA çalışanlarına başarı temennisinde bulundu.
AA / Orhan Pehlül - Güncel