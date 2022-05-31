HAK-İŞ Konfederasyonu'ndan AA'ya ziyaret - Haberler

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HAK-İŞ Konfederasyonu'ndan AA'ya ziyaret

AA - Orhan Pehlül - Güncel
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HAK-İŞ Konfederasyonu'ndan AA'ya ziyaret

İŞ Konfederasyonu Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Serdengeçti, Anadolu Ajansı (AA) Adıyaman Bürosunu ziyaret etti.

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Serdengeçti, Anadolu Ajansı (AA) Adıyaman Bürosunu ziyaret etti.

Serdengeçti ziyarette, AA Adıyaman Bürosunda görev yapan muhabirle görüştü.

AA'nın basın hayatı boyunca yayın çizgisi ve kalitesiyle doğruluğunu tescil ettiğini belirten Serdengeçti, AA çalışanlarına başarı temennisinde bulundu.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Anadolu Ajansı Adıyaman Hak İş Güncel Haberler

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