HAK-İŞ Kadına Yönelik Şiddete Karşı Basın Açıklaması Yaptı

HAK-İŞ Konfederasyonu Trabzon İl Başkanlığınca, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

HAK-İŞ İl Başkanı Engin Erbaşaran, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yaptığı açıklamada, kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında zulme, işgale, ayrımcılığa ve her türden şiddete maruz bırakılan masumların sesi olmak için kadın erkek hep birlikte meydanlarda olduklarını söyledi.

Erbaşaran, nereden ve kimden gelirse gelsin şiddetin tüm biçimlerine karşı olduklarını belirterek, "Günümüzde şiddet fiziksel, cinsel, psikolojik, dijital, ekonomik ve ısrarlı takip gibi farklı boyutlarıyla hayatın her alanında karşımıza çıkmaktadır." dedi.

Kadına yönelik şiddetin karşısında dimdik durduklarını aktaran Erbaşaran, "Yarım asırlık sendikal tecrübe bu konuda sözümüzü daha güçlü, duruşumuzu daha kararlı kılmaktadır. HAK-İŞ Konfederasyon olarak dünyanın neresinde olursa olsun şiddetin ve zulmün karşısındayız." diye konuştu.

Basın açıklamasına, sağlık çalışanları ve üyeler de katılım sağladı.