Hak-İş Kadın Komitesinden kadın cinayetlerine ilişkin açıklama

Hak-İş Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, kadın cinayetleriyle ilgili basın açıklaması yaptı.

Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi önünde bir araya gelen Hak-İş üyeleri adına basın açıklaması yapan Zengin, Türkiye'de 2020 yılında 268, 2021 yılında 307 kadın cinayetinin işlendiğini belirtti.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan konfederasyonlarına bağlı Öz Sağlık-İş Sendikası üyesi Remziye Yücel'in ayrılmak istediği eşi tarafından öldürüldüğünü aktaran Zengin, şöyle konuştu:

"Ağır yaralanan üyemiz kaldırıldığı hastanede ne yazık ki bu hayata, evlatlarına, sevdiklerine, ailesine veda etti. Öz Sağlık-İş Sendikamızın talebini dikkate alarak Remziye kardeşimizin evladına iş imkanı sözü veren Adıyaman Belediye Başkanımız Süleyman Kılınç'a teşekkür ediyoruz. Evlatlarımızın yaralarını hep birlikte sarmaya çalışacağız.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ve diğer yetkililerin yapılan kanuni düzenlemeleri duyurmaları bizi sevindirse de, geciken her günün bir başka kadın cinayetinin zeminini oluşturacağı endişesi taşıyoruz. Bir kadını hayattan, sevdiklerinden kopartan bu tasarlanmış cinneti kınıyoruz. Bir gün daha ötelenmeyecek kadın cinayeti yasal düzenlemesi için hemen şimdi diyoruz. Annelerin, evlatların ciğerlerinin daha fazla yanmasına bir tek gün bile rıza gösterilmemesi için harekete geçilmesi çağrısında bulunuyoruz. Allah'ın emaneti olarak değerlendirilen kadınlara inancımızı hiçe sayan, toplumun en küçük birimi aileyi paramparça eden bu sapkın zihniyetlerin alabilecekleri en ağır ceza ile cezalandırılmasını istiyoruz."

Basın açıklamasına, Öz Sağlık İş Sendikası Kadın Komitesi Başkanı ve Genel Denetleme Kurulu Başkanı Tuba Gülpembelioğlu, Hak-İş Adıyaman İl Başkanı Hasan Kılınç, Öz Sağlık-İş Sendikası Adıyaman Şube Başkanı Osman İzci ve yönetim kurulu üyeleri, Hizmet-İş Sendikası Adıyaman Şube yöneticileri, Öz Sağlık-İş Sendikası üyeleri ve hastane çalışanları katıldı.