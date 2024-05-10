Hak-İş İzmir İl Başkanı: Bergama Belediyesi'nde İşçiler İşten Çıkarıldı

Hak-İş İzmir İl Başkanı Gültekin Şimşek, Bergama Belediyesi'nde çalışan bazı işçilerin işten çıkarıldığını belirterek, müfettiş talebinde bulunduklarını bildirdi.

Şimşek, yaptığı açıklamada, sendika olarak belediyede örgütlü ve yetkili olduklarını belirtti.

Şimşek, şunları kaydetti:

"Belediye Başkanı CHP'li Tanju Çelik ve belediye yönetimi, seçimin hemen ardından herhangi bir gerekçe göstermeden haksız ve hukuksuz bir şekilde işçilere mobbing yapmaya başlamış, kanuna aykırı bir şekilde yer değişikliği yapmış ve bazı işçileri de hukuksuz bir şekilde işten çıkarmıştır. Yaşanan olayların iyi niyetle açıklanacak bir durum olmadığını belirtiyor, bir belediye başkanının Bergama halkına gece gündüz, kar kış, bayram, tatil demeden, fedakarca çalışan işçilere yönelik bu tür işlemleri yapmasını asla kabul etmiyoruz."

İşçilerin sendikal haklarının baskı ve tehditle ihlal edilerek suç işlendiğini savunan Şimşek, işten çıkarılmalar ve baskıyla sendikadan istifalar nedeniyle müfettiş talebinde bulunduklarını vurguladı.