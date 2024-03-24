HAK-İŞ, İsrail saldırısı altındaki Gazze'ye yardımlarını ulaştırdı

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, konfederasyonlarının yardımlarının İsrail saldırısı altındaki Gazze'ye ulaştığını belirterek, "Yardımlarımızı doğrudan ulaştırmanın ve bu alanda ilk sivil toplum örgütü olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, Filistin ve Gazze'de 7 Ekim'den bu yana bütün dünyanın gözleri önünde bir soykırım yaşandığını vurguladı.

İsrail'in yıllardır süregelen işgal politikasına karşı dost ve kardeş Filistin halkının haklı direnişinin daima yanında olduklarını belirten Arslan, şunları kaydetti:

"HAK-İŞ olarak, yaşananları sadece kınamakla yetinmiyoruz. Günlerdir aç-susuz, ilaç ve her türlü insani yardımdan mahrum bırakılan Gazzelilere ulaştırılmak üzere üyelerimizin katılımıyla bir yardım kampanyası başlattık. İlk etapta, 5 milyon lira tutarındaki yardımlarımızı, Filistin ve Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türk Kızılayına 25 Aralık 2023'te teslim ettik. Türk Kızılayı tarafından bölgede acil ihtiyaç duyulan gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan yardım paketlerimiz, Mersin Limanı'ndan Mısır El-Ariş Limanı'na oradan da Mısır Refah Kapısı'ndan Filistin Kızılay'ına teslim edildi."

"Yardımlarımızı Gazze'de, Kudüs'te Batı Şeria'daki çocuklara, kadınlara, yoksullara doğrudan ulaştırmayı başarmanın ve bu alanda ilk sivil toplum örgütü olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullanan Arslan, ikinci etap yardım paketlerini de hazırladıklarını aktardı.

Mahmut Arslan, bu kapsamda 1500 gıda paketini daha Türk Kızılayı vasıtasıyla bölgeye göndereceklerini, her biri 1000 liralık gıda paketinden oluşan yardımın ramazan ayında Gazze'ye ulaştırılacağını bildirdi.