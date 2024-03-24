Üye Girişi
Haberler

HAK-İŞ, İsrail saldırısı altındaki Gazze'ye yardımlarını ulaştırdı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, konfederasyonlarının yardımlarının İsrail saldırısı altındaki Gazze'ye ulaştığını belirterek, "Yardımlarımızı doğrudan ulaştırmanın ve bu alanda ilk sivil toplum örgütü olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, Filistin ve Gazze'de 7 Ekim'den bu yana bütün dünyanın gözleri önünde bir soykırım yaşandığını vurguladı.

İsrail'in yıllardır süregelen işgal politikasına karşı dost ve kardeş Filistin halkının haklı direnişinin daima yanında olduklarını belirten Arslan, şunları kaydetti:

"HAK-İŞ olarak, yaşananları sadece kınamakla yetinmiyoruz. Günlerdir aç-susuz, ilaç ve her türlü insani yardımdan mahrum bırakılan Gazzelilere ulaştırılmak üzere üyelerimizin katılımıyla bir yardım kampanyası başlattık. İlk etapta, 5 milyon lira tutarındaki yardımlarımızı, Filistin ve Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türk Kızılayına 25 Aralık 2023'te teslim ettik. Türk Kızılayı tarafından bölgede acil ihtiyaç duyulan gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan yardım paketlerimiz, Mersin Limanı'ndan Mısır El-Ariş Limanı'na oradan da Mısır Refah Kapısı'ndan Filistin Kızılay'ına teslim edildi."

"Yardımlarımızı Gazze'de, Kudüs'te Batı Şeria'daki çocuklara, kadınlara, yoksullara doğrudan ulaştırmayı başarmanın ve bu alanda ilk sivil toplum örgütü olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullanan Arslan, ikinci etap yardım paketlerini de hazırladıklarını aktardı.

Mahmut Arslan, bu kapsamda 1500 gıda paketini daha Türk Kızılayı vasıtasıyla bölgeye göndereceklerini, her biri 1000 liralık gıda paketinden oluşan yardımın ramazan ayında Gazze'ye ulaştırılacağını bildirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Mahmut Arslan İsrail Gazze Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Nevzat Yenidoğan kimdir? İYİ Parti Batman Kozluk Belediye Başkan adayı Nevzat Yenidoğan kimdir? Ömer Erez kimdir? İYİ Parti Batman Kozluk Belediye Başkan adayı Ömer Erez kimdir? Ozan Kahraman kimdir? İYİ Parti Batman Sason Belediye Başkan adayı Ozan Kahraman kimdir? Ramazan Toğuç kimdir? İYİ Parti Batman Gercüş Belediye Başkan adayı Ramazan Toğuç kimdir? Haşim Ramazan Keskin kimdir? İYİ Parti Batman Gercüş Belediye Başkan adayı Haşim Ramazan Keskin kimdir? İbrahim Atay kimdir? İYİ Parti Bartın Ulus Belediye Başkan adayı İbrahim Atay kimdir? Sevim Altun kimdir? İYİ Parti Artvin Şavşat Belediye Başkan adayı Sevim Altun kimdir? Fatih Altunkaya kimdir? İYİ Parti Artvin Kemalpaşa Belediye Başkan adayı Fatih Altunkaya kimdir? Kemalettin Emiroğlu kimdir? İYİ Parti Artvin Arhavi Belediye Başkan adayı Kemalettin Emiroğlu kimdir? Eriş Gül kimdir? İYİ Parti Amasya Merzifon Belediye Başkan adayı Eriş Gül kimdir? Ensar Kerdiğe kimdir? İYİ Parti Ardahan Göle Belediye Başkan adayı Ensar Kerdiğe kimdir? Ferudun Kartallı kimdir? İYİ Parti Amasya Suluova Belediye Başkan adayı Ferudun Kartallı kimdir? Remzi Demirbaş kimdir? İYİ Parti Amasya Hamamözü Belediye Başkan adayı Remzi Demirbaş kimdir? Levent Çelik kimdir? İYİ Parti Amasya Gümüşhacıköy Belediye Başkan adayı Levent Çelik kimdir? Süleyman Genç kimdir? İYİ Parti Amasya Göynücek Belediye Başkan adayı Süleyman Genç kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title