HAK-İŞ İl Başkanlar Kurulu, Adil Asgari Ücret Talep Ediyor

HAK-İŞ İl Başkanlar Kurulu, bütün çalışanların temsil edildiği adil bir Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun oluşturulmasını ve asgari ücretin, 4 kişilik bir ailenin yaşam masrafları göz önüne alınarak belirlenmesini talep etti.

HAK-İŞ İl Başkanlar Kurulu, bütün çalışanların temsil edildiği adil bir Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun oluşturulmasını ve asgari ücretin, 4 kişilik bir ailenin yaşam masrafları göz önüne alınarak belirlenmesini talep etti.

HAK-İŞ'ten yapılan açıklamada, HAK-İŞ İl Başkanlarının Filistin özel gündemiyle 29 Kasım'da Ankara'da buluştuğu anımsatıldı.

Genel Başkan Mahmut Arslan'ın başkanlığında gerçekleştirilen İl Başkanlar Kurulu Toplantısı'na, Genel Başkan Yardımcıları Yunus Değirmenci, Devlet Sert, Halil Çukutli ve Mehmet Ali Kayabaşı, Genel Sekreter Eda Akbulut ve Genel Sekreter Yardımcısı Fatma Zengin'in katıldığı bildirildi.

Toplantıda, ülke gündemi, çalışma hayatındaki gelişmeler, Filistin meselesi ile konfederasyonun çalışmaları, bağlı sendikaların illerdeki örgütlenme faaliyetleri, il başkanlarının ildeki çalışmaları hakkında değerlendirmelerin yapıldığı belirtilen açıklamada, HAK-İŞ'in, çalışma hayatının, ulusal ve uluslararası sendikal hareketin önemli ve etkin bir aktörü haline gelmesinden onur duyulduğu aktarıldı.

" İsrail'e her türlü müeyyidenin uygulanmasını talep ediyoruz"

Açıklamada, toplantıda alınan bazı kararlara ilişkin sonuç bildirisi de yer aldı. Bildiride, şunlar kaydedildi:

"HAK-İŞ İl Başkanları, Filistin meselesini milli bir mesele olarak görmektedir. İşgalci İsrail'in, derhal Gazze'deki insanlık dışı ablukadan, yasa dışı yerleşim faaliyetlerinden, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne yönelik saldırılarından ve insanlığın tüm değerlerini yok sayan tutumundan vazgeçmesi gerektiğini vurguluyoruz. BM başta olmak üzere, uluslararası kuruluşları, İslam İşbirliği Teşkilatını, bölge ülkelerini ve insan hakları kuruluşlarını siyonist İsrail devletinin, Netanyahu başta olmak üzere bütün yöneticilerinin uluslararası savaş suçluları mahkemesinde yargılanması için harekete geçmeye, katliamları durdurmak için acilen İsrail'e her türlü müeyyidenin uygulanmasını talep ediyoruz."

İsrail ile Filistin arasındaki "insani ara" ilanı ile esirlerin takası noktasında mutabakata varılmasının önemli bir adım olduğu belirtilen bildiride, bu adımın kalıcı ateşkes ve barışa açılan bir kapı olması temennisinde bulunuldu.

Başkenti Kudüs olan bağımsız ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devleti kurulması ve Filistinlilerin yaşadığı ekonomik ve insani sıkıntıların acilen giderilmesi gerektiğine işaret edilen bildiride, Gazze'de yaşanan vahşet ve soykırıma karşı durmak adına yerli ve milli banka kartı sistemi TROY'a geçiş yapılması çağrısında bulunuldu.

Bildiride, HAK-İŞ İl Başkanlar Kurulunun, HAK-İŞ Akademi ve Hak Emekliler Derneğinin (HAK EMEK-DER) çalışmalarını desteklediğine işaret edildi.

"Adil bir vergi sisteminin hayata geçirilmesini önemsiyoruz"

Çalışma hayatına ilişkin taleplerin karşılanması için mücadelenin sürdürüleceği kaydedilen bildiride, "Bütün çalışanların temsil edildiği adil bir Asgari Ücret Tespit Komisyonu oluşturulmalıdır. Asgari ücretin, 4 kişilik bir ailenin yaşam masrafları göz önüne alınarak, günün ekonomik koşullarına ve enflasyon verilerine göre hakkaniyetli bir yaklaşımla belirlenmesini talep ediyoruz. Ülkemizdeki vergi sisteminin yeniden ele alınarak, adil bir vergi sisteminin hayata geçirilmesini önemsiyoruz. Bu açıdan, ücretli çalışanların kazançlarının vergi dilimlerinin düşük kalması nedeniyle ellerine geçen net ücretlerinin azalmasının önüne geçecek bir vergi modelinin oluşturulmasını talep ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bildiride, 696 sayılı KHK kapsamı dışında bırakılan işçilerin kadroya alınmasına yönelik talep yinelenerek, aynı KHK kapsamında kadroya geçen işçilerin özlük haklarının iyileştirilmesi, iş ve iş yeri değişikliği, tayin, nakil ve becayiş haklarının verilmesi talep edildi.

6772 sayılı Kanun uyarınca ilave tediye alamayan mahalli idarelerin iştiraklerinde ya da şirketlerinde çalışan işçilere de 52 günlük ilave tediyelerin ödenmesi istenen bildiride, şunlar kaydedildi:

"Kamu Çerçeve Anlaşma Protokolü'nün belediye ve şirketlerinde çalışan işçilere de uygulanmasını ve Yüksek Hakem Kurulunun Kamu Çerçeve Protokolü'nün uygulanmamasına ilişkin aldığı kararların geri çekilmesini talep ediyoruz. Mevsimlik, geçici ve kamu işçileri ile kampanya işçilerinin kadroya geçiş kriterleri, çalışma süreleri ve sosyal güvenlik haklarına ilişkin kalıcı çözümler getirilmesini talep ediyoruz. Sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması ve sendikalaşmanın desteklenmesi için sosyal diyalog mekanizmalarının etkin bir şekilde kullanılması gerektiğini önemle vurguluyoruz. Emekli aylıklarının alt tabanının asgari ücret düzeyine çekilmesini ve enflasyon ile ilave zamlar dikkate alınarak artışlarının yapılmasını istiyoruz."