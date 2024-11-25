HAK-İŞ Genel Başkanı'ndan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çağrısı

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Bu sorun hepimizin sorunudur. Bu yüzden biz, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde kadına yönelik şiddete karşı erkeklerin daha fazla inisiyatif almasını arzu ediyoruz." dedi.

Genel Başkan Arslan başkanlığındaki heyet, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium Fuar ve Kongre Merkezi önünde toplanarak, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne yürüdü.

Arslan, burada yaptığı konuşmada, Filistin'de kadınların yaşadığı şiddeti göz önüne sermek ve Türkiye'de kadına yönelik şiddetle mücadelede yeni bir alan açmak için HAK-İŞ olarak harekete geçtiklerini belirtti.

İsrail'in, Filistin'de bir seneden fazladır devam ettirdiği katliamların büyük destekçisinin ABD olduğunu söyleyen Arslan, kadına yönelik şiddetle mücadelenin sadece 25 Kasım'la sınırlandırılamayacağını vurguladı.

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin en temel görevleri olduğunu anlatan Arslan, "Kadına ve erkeğe, hatta bütün canlılara şiddetin yasaklandığı bir kültürün mensuplarıyız. Bırakın kadınları, erkekleri, karıncayı bile ezmenin bizim kültürümüzde yasaklandığı bir anlayış bugün nasıl oluyor da birkaç yıl içerisinde binlerce kadının katledilmesini seyrediyor. İş yerlerinde, aile içerisinde, sokaklarda kadınların katledilmesine sessiz kalamayız." diye konuştu.

Kadına şiddet konusunun sadece kadınların sorunu olmadığını dile getiren Arslan, şunları kaydetti:

"Bu sorun hepimizin sorunudur. Bu yüzden biz, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde kadına yönelik şiddete karşı erkeklerin daha fazla inisiyatif almasını arzu ediyoruz ve bunu destekliyoruz. Bu yüzden HAK-İŞ'li erkekler olarak kadına yönelik şiddetle mücadelenin esas öznesi bizleriz. Kadına yönelik şiddetin mağdurları kadınlar ama şiddeti yapanlar ise büyük ölçüde erkeklerdir. O zaman erkekler olarak önce kendimizi, sonra teşkilatlarımızı ve milletimizi bu konuda uyarmamız gerekiyor."

ILO C190 sayılı Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşme'nin kabul edilmesi gerektiğini aktaran Arslan, "HAK-İŞ olarak, Birleşmiş Milletler ILO'nun C190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi'nin Türkiye tarafından onaylanmasını önemli bir aşama olarak görüyoruz. Bunun onaylanmasını istiyoruz. Çünkü dünyada ve ülkemizde tüm çalışanların hem taciz hem de şiddete karşı korunması önemli bir sözleşmedir. Bu sözleşmenin hayata geçirilmesi konusunda HAK-İŞ liderlik yapmakta ve öncülük etmektedir." ifadelerini kullandı.

Arslan'ın konuşmasının ardından HAK-İŞ Ankara İl Başkanı Duran Çiçek, çalışma hayatında kadına yönelik şiddet ve tacizin önlenmesi için taleplerin yer aldığı ortak bildiriyi okudu.