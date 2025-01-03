HAK-İŞ Genel Başkanı'ndan Emekli Maaşları Üzerine Açıklama: 'Türkiye'ye Yakışmıyor'

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Emeklilerin, emekli olacak işçilerin, emeğini almak adına yaptıkları mücadeleler, yaptıkları fedakarlıkların karşılığında Sosyal Güvenlik Kurumundan 12 bin 500 lira maaş almak zorunda kalmaları Türkiye'ye yakışmıyor." dedi.

Arslan, HAK-İŞ'e bağlı Hizmet-İş Sendikası Kütahya Şubesi'nde düzenlediği basın toplantısında, emekli maaşları ile yeni asgari ücreti değerlendirdi.

Ülkenin temel sorunlarına ilişkin çalışma yaptıklarını belirten Arslan, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin büyümesine, kişi başına milli geliri dolar bazında artmasına, enflasyon düşme eğrisinde olmasına ve ülkenin büyümeye devam etmesine rağmen ne yazık ki çalışanların milli gelirden aldığı pay azalmaya başladı. Türkiye'nin toplam çalışanları içerisinde yüzde 50'ye varan asgari ücretle çalışanların milli gelirden aldığı pay düşmeye başladı. Vergi dilimleri geçmişte 7 veya 8'inci ayda yüzde 20 dilime girerken şimdi 4'üncü ayda vergi dilimlerimiz bir üst noktaya girmeye başladı."

Arslan, yüksek enflasyonun en fazla çalışanları, ücretle geçinenleri etkilediğini ifade etti.

Emekli maaşlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Arslan, şunları söyledi:

"2016 yılından bu tarafa işçi emeklilerinin maaşları asgari ücretin altında kalmaya başladı. 2016'dan önce en düşük işçi emekli maaşı, asgari ücretin üzerindeydi ama son 8 yıldır emekli olan işçilerin en düşük emekli maaşları, asgari ücretin neredeyse yüzde 50 daha aşağısındaydı. Bu gerçekten Türkiye'ye yakışmıyor. Emeklilerin, emekli olacak işçilerin bu ülke için, işverenleri için iş yerlerinde alın teri, emeğini almak adına yaptıkları mücadeleler, yaptıkları fedakarlıkların karşılığında Sosyal Güvenlik Kurumundan 12 bin 500 lira maaş almak zorunda kalmaları Türkiye'ye yakışmıyor."

Mahmut Arslan, ücretlilerin ve emeklilerin haklarının iade edilmesi konusunda bir fırsatın olduğunu ifade ederek, "Bu fırsatı hükümetimizin kaçırmaması gerekiyor. Emekli, en düşük emekli maaşlarının asgari ücretin üzerine çıkartıldığı, bu konuda hem toplu sözleşmelerle ilgili memur ve işçi emeklileri konusunda buna göre bir düzenleme yapılmasını, bu uygulamayla beraber de vergi dilimlerinin yeniden, hiç değilse yeniden değerlendirme oranında vergi dilimlerindeki makasın biraz açılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Arslan, sendika olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısına itirazlarının olduğunu ve bu yapının gelecek yıl değişmemesi halinde toplantılara katılmayacaklarını sözlerine ekledi.

Toplantının ardından Arslan, Kütahya'daki sendika üyeleriyle bir araya geldi.