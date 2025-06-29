HAK-İŞ Genel Başkanı'ndan Emekli Aylığı Artışı Talebi

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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, emekli aylıklarının temmuzda yapılacak artışının emeklilerin alım gücünü koruyacak bir seviyede olmasını ve en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine yükseltilmesini talep etti.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, temmuz ayında belirlenecek emekli aylığı artışının emekliler ve hak sahiplerinin alım gücünü koruyacak ve yaşam standartlarını destekleyecek bir düzeyde olmasını talep ettiklerini belirtti.

Arslan, "30 Haziran Dünya Emekliler Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, tüm emeklilerin gününü kutladı.

Türkiye'nin büyümesinde ve gelişmesinde emeği olan emeklilerin, toplumsal hafızanın ve üretim kültürünün taşıyıcıları olduğunu hatırlatan Arslan, emeklilerin sadece ekonomik değil aynı zamanda sosyal yönden de desteklenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Sosyal güvenlik sisteminin emeğe dayalı, hak temelli bir anlayışla yeniden ele alınması gerektiğine işaret eden Arslan, mevcut sosyal güvenlik sisteminde emekli aylıklarının belirlenme kriterleri ve aylıkların düzeyinin, emekçiler açısından hak kayıplarına ve emeğin karşılığını tam alamamaya neden olduğunu ifade etti.

Sosyal güvenliğin, sigortalıların çalışmaları süresince ödedikleri primler karşılığında, emeklilik döneminde elde edilen meşru bir hak olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Arslan, bu yaklaşımın hem sistemin mali sürdürülebilirliğini hem de toplumsal adalet duygusunu güçlendireceğini, sosyal güvenlik sistemine olan güveni artıracağını belirtti.

Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli, dul ve yetim aylığı alanlar ve ailelerin temmuzda yapılacak artış oranını büyük bir umutla beklediğini aktan Arslan, "HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, temmuz ayında belirlenecek emekli aylığı artışının emeklilerimiz ve hak sahiplerinin, alım gücünü koruyacak ve yaşam standartlarını destekleyecek bir düzeyde olmasını talep etmekteyiz. Bununla birlikte en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine yükseltilmesi bu aylıkların, prim ödeme gün sayısı ve kazanç düzeyi dikkate alınarak adil biçimde artırılması toplumun en büyük beklentisidir." ifadelerini kullandı.

"Emeklilik hesaplama sistemi yeniden ele alınmalı"

Arslan, 2024'de emeklilik başvurusu yapan sigortalılar ile 2025'te emekli olanlar arasında emekli aylıklarının hesaplanmasında kullanılan güncelleme katsayısından kaynaklanan farklar oluştuğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Mevcut sistem, enflasyonun dalgalı seyrettiği dönemlerde başvuru yılına göre kişilere avantaj ya da dezavantaj sağlayarak sonuçlar doğurmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda başvuru yılına bağlı olarak emekli aylığında yaşanan farklılığın, bu yıl da benzer şekilde devam edeceği görülmektedir. Konfederasyon olarak emeklilik hesaplama sisteminin yeniden ele alınarak, yaşanan hak kayıplarının önüne geçilmesine yönelik talebimizi yeniden vurguluyoruz."

Sendikalılığın, kayıt dışı istihdamın önüne geçilmesi, primlerin eksiksiz yatırılması, iş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı işçinin korunması, emeğin güvencesi anlamına geldiğini hatırlatan Arslan, sendikasız çalışan tüm işçileri sendikalı ve HAK-İŞ'li olmaya davet etti.

Arslan, emekli olan bireylerin haklarını savunabilmesi, toplumsal dayanışmayı sürdürebilmesi ve örgütlü mücadelenin bir parçası olabilmesi için uygun hukuki ve kurumsal zeminlerin oluşturulmasını talep ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
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