HAK-İŞ Genel Başkanı: MKE'deki patlamanın nedenleri araştırılmalı

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Makine ve Kimya Endüstrisinin (MKE) Kayaş'taki kapsül fabrikasındaki patlamanın nedenlerinin araştırılması ve varsa kusuru olanların cezalandırılması gerektiğini belirtti. Arslan, iş kazalarının önlenebilir olduğunu vurgulayarak, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması gerektiğini ifade etti.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Makine ve Kimya Endüstrisinin (MKE) Kayaş'taki kapsül fabrikasındaki patlamanın nedenlerinin araştırılması ve varsa kusuru olanların cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, kapsül fabrikasındaki patlamada yaralanan işçilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bir süre önce MKE'nin Elmadağ'daki Roket ve Patlayıcı Fabrikasındaki patlamada 5 işçinin yaşamını yitirdiğini anımsatan Arslan, şunları kaydetti:

"İnsan hayatı her şeyin üzerinde. Bu ve benzer kazaların yaşanmaması adına dikkatli olunması, iş yerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği önlemleri konusunda tedbirlerin mutlaka alınması gerekiyor. MKE fabrikalarında bir ay içinde yaşanan patlama ve yangın, çalışma hayatının en önemli gündem maddelerinden birinin iş kazaları olduğunu bir kez daha ortaya koydu. İşçi kardeşlerimizin yaralanmasına neden olan bu olayın nedenleri iyi araştırılmalı, patlamanın teknik bir arızadan mı yoksa ihmalden mi kaynaklandığı tespit edilmeli, varsa kusuru bulunanlara gerekli cezai işlem uygulanmalı."

İş kazalarının yüzde 98'inin önlenebilir kazalar olduğuna dikkati çeken Arslan, "Buna karşın, neredeyse her gün koruyucu önlemlerin alınmadığı ya da ihmal edildiği iş yerlerinde ortaya çıkan kazalar sonucunda işçiler hayatını kaybetmekte ya da sakat kalmakta. Gerekli önlemler alınmadığı, denetim zaafı giderilmediği, cezalar caydırıcı olmadığı sürece bu tür kazaların gündemimizden hiç düşmeyeceği bir kez daha ortaya çıkmıştır." ifadelerini kullandı.