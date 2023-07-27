HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Filistinli Kardeşlerle Dayanışmayı Arttırıyor

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ ile Filistin Genel İşçi Sendikaları Federasyonu (PGFTU) işbirliğiyle düzenlenen eğitim programının açılışında, Filistinli kardeşlerle dayanışmayı arttırdıklarını belirtti. Arslan, Filistin davasına destek verdiklerini ve yeni oluşumlarla bu dayanışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Gerek kongre kararlarımız, gerek yönetim kurulumuzda aldığımız kararlar, gerek uluslararası sendika hareketinin içindeki rolümüzün bize sağladığı imkanlar ve gerekse de yeni oluşumlarımızla Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı arttırarak sürdürüyoruz." dedi.

Arslan, HAK-İŞ ile Filistin Genel İşçi Sendikaları Federasyonu (PGFTU) işbirliğiyle HAK-İŞ Genel Merkezinde düzenlenen eğitim programının açılışına katıldı.

Filistin davasına birlikte destek verdikleri Filistinli dostlarıyla dayanışmalarını düzenledikleri eğitim programıyla yeni bir aşamaya taşıdıklarını belirten Arslan, bunu geç kalmış bir proje olarak gördüklerini söyledi.

"İki işçi örgütünün işbirliği son derece önemli"

Filistin davalarının, başkenti Kudüs olan özgür ve bağımsız bir Filistin devleti kurulup başta Birleşmiş Milletler olmak üzere bütün dünyaca tanınıncaya kadar devam edeceğini vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Gerek kongre kararlarımız, gerek yönetim kurulumuzda aldığımız kararlar, gerek uluslararası sendika hareketinin içindeki rolümüzün bize sağladığı imkanlar ve gerekse de yeni oluşumlarımızla Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı arttırarak sürdürüyoruz. Herhangi bir karşılık beklemeksizin Filistin davasını kendi davamız gördüğümüz için bunu yapmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda, iki işçi örgütünün hem uluslararası alanda işbirliği yapması hem ikili düzeyde işbirliği yaparak somut adımlar atması son derece önemli."

"Mavi Marmara'yı unutmadık, unutturmayacağız"

Arslan, Filistin davasına ilgiyi artırmak için 2017'de Uluslararası Filistin ve Kudüs'e Destek Sendikalar Birliğini kurduklarını anımsatarak, bu birliğe üye sendikal örgütlerin birçoğunun Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) üyesi olmadığına dikkati çekti.

Birliğin bugüne kadar çok önemli konferans ve etkinliklere imza attığını vurgulayan Arslan, Filistin konusunun geçtiği her yerde sorumlulukla hareket ettiklerini söyledi.

Filistin'de olup bitenleri unutturmamanın gereğini her fırsatta yapacaklarını ifade eden Arslan, şöyle konuştu:

"Mavi Marmara'yı unutmadık, unutturmayacağız. Oradaki şehitlerimizin kanının yerde kalmaması için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. İşgalcilerin yeni yerleşim yerleri açma girişimlerine karşı mücadeleyi destekleyeceğiz. Cenin Kampı başta olmak üzere Filistin topraklarındaki katliamları asla unutmayacağız. Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıları, siyonist devletin hukuksuz bir şekilde, uluslararası anlaşmaları yok sayarak yaptığı bütün saldırıları unutmayacağız ve unutturmayacağız."

Zulümle abat olunmayacağını ve zulüm edenin sonunun berbat olacağına inandıklarını belirten Arslan, Filistin'de işgalcilerin zulümlerinin ebedi olmayacağını dile getirdi.

Programa, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, PGFTU Genel Başkanı Shaher Saed ve davetliler katıldı.