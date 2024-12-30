HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan: Filistin'e Destek Sürdürülecek

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "HAK-İŞ olarak Filistin konusundaki mücadelemizi kuruluşumuzdan bu yana sürdürmekteyiz. Özgür ve bağımsız bir Filistin Devleti kurulup başkenti Kudüs olana kadar desteğimizi devam ettireceğiz." dedi

Arslan, HAK-İŞ Niğde İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, 3 ilde gerçekleştirdikleri mitinglerde çalışanlar için vergi adaletsizliğini ortadan kaldırmaya yönelik mesaj verdiklerini söyledi.

Vergi sistemindeki çarpıklıktan dolayı işçinin aldığı maaşın eridiğini belirten Arslan, işçilerin yıllık maaşlarının 2 ayını vergi olarak ödediğini öne sürdü.

Arslan, sendikalı ve sendikasız tüm çalışanların ortak sorununun vergi konusu olduğunu savunarak, bu konuya dikkati çekmek için HAK-İŞ Akademi'nin hazırladığı raporu kamuoyuyla paylaştıklarını aktardı.

Üç konfederasyon olarak TBMM'de grubu bulunan tüm siyasi partilere taleplerini ilettiklerini anımsatan Arslan, şöyle konuştu:

"Burada çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması konusundaki ısrarımızı devam ettiriyoruz. 1999 ve 2008'de çıkan kanun ve bugünkü uygulamalar maalesef emekli olanların maaş bağlama katsayılarında ciddi bir değişiklik ve sıkıntı oluşturmakta. 2024'te emekli olacak bir arkadaşımız 2025'te emekli olmaya karar verirse bu arkadaşımızın emekli maaşı yüzde 35 düşüyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir yıl daha fazla prim ödüyor ama emeklilikte maaş bağlama katsayısından kaynaklı olarak 2025'e kalırsa emekli maaşı yüzde 35 düşüyor. 2023'te enflasyon yüzde 86, 2024'te yüzde 45 civarında olacak. Dolayısıyla ödediğiniz pirimler aynı zamanda büyümeden kaynaklı maaşlarda düşük oluyor. Bütün üyelerimize, başta Hazine ve Maliye Bakanımız olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızla yaptığımız bütün görüşmeler sonunda bu yılın sonuna kadar beklemelerini, eğer bir düzenleme yapılmazsa 2025'te emekli olacakların imkanları varsa bu yıl emekli olmalarının altını çiziyoruz."

Konfederasyon olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısına itirazları olduğuna dikkati çeken Arslan, "Bu yapı katılımcı, çoğulcu ve asgari ücretlileri temsil eden bir yapı değil. Bu yapının ortadan kaldırılması için Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Bunu 50 yıldır söylüyoruz. Türkiye 1970'lerden kalma bir Asgari Ücret Tespit Komisyonu yapısına sahip. Bugünkü sistem uzlaşmayı değil, çoğunluğu esas alıyor. Günümüzdeki asgari ücret bir geçim ücreti olarak belirlendiği için sorun var." diye konuştu.

"Filistin'i desteklemeyi sürdüreceğiz"

Arslan, 1 Ocak'ta 2025'te Galata Köprüsü'nde İsrail'in Gazze'de yürüttüğü 17 aylık katliama, soykırıma ve insanlık dışı uygulamalarına karşı meydan okuyacaklarını vurguladı.

HAK-İŞ Konfederasyonunun İstanbul'daki tüm üyelerini Galata Köprüsü'ne davet eden Arslan, şunları kaydetti:

"HAK-İŞ olarak Filistin konusundaki mücadelemizi kuruluşumuzdan bu yana sürdürmekteyiz. Özgür ve bağımsız bir Filistin Devleti kurulup başkenti Kudüs olana kadar desteğimizi devam ettireceğiz. Filistin, 76 yıldır topraklarının işgali, sürgün, soykırım katliam ve ne yazık ki insanlık dışı pek çok uygulamaya muhatap. Filistinlilerin haklı mücadelesinde onlarla birlikte, onların yanında olmaya devam edeceğiz."