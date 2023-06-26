HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaptığı açıklamada, deprem bölgesindeki kardeşlerini unutmadıklarını ve tüm güçleriyle yanlarında olduklarını vurguladı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Deprem bölgesindeki kardeşlerimizi unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Tüm gücümüz ve imkanlarımızla bir elimizin hep deprem bölgesinde olacağını bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerini kullandı.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, tüm güçleri ve üye sendikalarıyla devletin ve milletin yanında olduklarını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Türkiye'de ve dünyada işçi sendikalarında bir ilk olan HAK Arama ve Kurtarma Umut Timi'miz bir ay süren çalışmalarında birçok vatandaşımızı enkazdan canlı olarak kurtarmayı başardı. Bu çalışmalarımızın yanı sıra Olağanüstü Başkanlar Kurulu'muzda aldığımız kararlar neticesinde bölgede ihtiyaç duyulan battaniye, uyku tulumu, çadır, katalitik soba ve jeneratörleri tırlarımıza yükleyerek bölgeye sevk ettik. AFAD ve devletimizin tüm kuruluşları ile irtibat halinde bölgeye ve bölgedeki 100 bin üyemize 260 milyon liranın üzerinde yardım yaptık. Depremden etkilenen kadın üyelerimize ve üyelerimizin eşlerine yönelik kadın hijyen seti ve çamaşırdan oluşan yardım tırlarımızı bölgeye göndererek dağıtımını bizzat gerçekleştirdik."

Türkiye'nin imkanlarına, kaynaklarına, potansiyeli ve gücüne güvendiklerini ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"HAK-İŞ olarak, deprem bölgesindeki kardeşlerimizi unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Bütün gücümüz ve imkanlarımızla, üyelerimizden aldığımız güçle ve dayanışma duygularıyla bir elimizin hep deprem bölgesinde olacağını bir kez daha vurguluyoruz. Depremde kaybettiğimiz canlarımıza yüce Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyor, depremzede kardeşlerimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."