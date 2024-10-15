Üye Girişi
Haberler

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan Van'daki İşçilere Destek

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan Van'daki İşçilere Destek
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Van'da işten çıkarılan işçilere destek ziyaretinde bulundu ve belediye yönetimlerini eleştirdi. 800'den fazla işçinin işten çıkarılmasına karşı 166 gündür süren eylemlerde işçilerin taleplerinin dinlenmesi gerektiğini vurguladı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Van'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilere destek ziyaretinde bulundu.

Arslan, beraberinde 81 ilin HAK-İŞ temsilcileri ve konfederasyonun yönetim kurulu üyeleriyle İpekyolu Belediye binasının önüne kurdukları çadırda eylemlerini sürdüren işçilerle bir araya geldi.

Görüştüğü işçilerin taleplerini dinleyen, yanlarında olduklarını belirten Arslan, her zaman mağdur ve mazlumların yanında yer aldıklarını söyledi.

Van'da DEM Parti'li belediyelerin işten çıkardığı 800'den fazla belediye çalışanıyla dayanışma içinde olduklarını ifade eden Arslan, "Bugün haklı bir mücadelemizin 166'ncı gününde, İpekyolu Belediyesi'nin önünde yapılan haksızlıkların, hukuksuzlukların, adaletsizliklerinin hesabını sormak için buradayız. Van Büyükşehir, İpekyolu, Gevaş, Edremit ve Tuşba belediye başkanları, bizi duyun, anlayın. Van halkının helal oylarıyla seçildiniz ama seçildiğiniz andan itibaren emeğin, emekçinin hakkını gasbettiniz. Hani barıştan yanaydınız, adalet, hukuk, kardeşlik diyordunuz. Yaptığınız nedir, kardeşliğimize bomba attınız." diye konuştu.

Görevlerine son verilen işçilerin hesabını sonuna kadar savunacaklarını belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki adaleti yok saydınız, barış yerine kavgayı öne sürdünüz. 800'den fazla arkadaşımızın hiçbiri hukuki bir soruşturma geçirmedi. Bir gün haklarında disiplin hükümleri uygulanmadı. Sadece zihniyetlerine karşı oldukları için bu arkadaşlarımızı ipe sapa gelmez gerekçelerle işten çıkardılar. Bunların gücü ellerinde silah olmayan, alın teri döken emekçilere, çalışanlara, adalet ve hukuk isteyenlere yetiyor. Bu arkadaşlarımız işe dönene kadar mücadeleye devam edeceğiz. Yasaların bize verdiği yetkiyi kullanarak toplu sözleşme yaptığımız yaklaşık 6 bin arkadaşımızın hukuka uygun olarak imzaladığı, baştan sona kadar kanun hükmünde olan toplu sözleşmelerimizi iptal etmek için dava açtılar. Bunlara yazıklar olsun."

"Baskı yapılarak sendikadan istifa edilme girişimlerine son verilsin"

Alın teri ve emeğinden başka sermayesi olmayan binlerce kişinin ekmeğine el uzatıldığını vurgulayan Arslan, yapılan haksızlığın kabul edilemeyeceğini dile getirdi.

Her zaman hukuktan, haktan yana olduklarını ifade eden Arslan, "Burada da tarafız. Hak, adalet, hukuk için tarafız. Bu taraftarlığımız mahkemeler tarafından da kabul edildi. 21 arkadaşımızın işe iade kararları verildi ama bunlar mahkemeleri tanımıyorlar. Bunlar, dağı şehre taşımak istiyorlar. Dağdakilerin de sizlerin de hesabını bu millet soracak." dedi.

İşçilerin görevine son veren belediye yönetimlerini eleştiren Arslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunlar hukuku, barışı, kardeşliği, hakların kardeşliğini kendi çıkarlarına dokununca hatırlıyorlar. Bunlarda adalet ne gezer? Bunlar Kandil'in emrinde duran birer taşeron. Bu adaletsizliklerden vazgeçmezlerse, işçiler işlerine dönmezlerse bu milletle beraber hesabını tek tek soracağız. Burası hukuk devleti. 166 gündür bütün tehditlere rağmen buradaydınız. Siz burada olduğunuz müddetçe sizinle yol yürümeye, bu meydanda durmaya devam edeceğiz. İşten çıkarılan bütün arkadaşlarımızın derhal işlerine dönmelerinin sağlanmasını, bütün sürgünlerden vazgeçilerek arkadaşlarımızın eski yerlerine dönmelerini istiyoruz. Baskı yapılarak sendikadan istifa edilme girişimlerine son verilsin. Mahkeme kararlarına derhal uyulsun. Toplu iş sözleşmelerinin iptali için açılan davalar geri çekilmeli. Ödenmeyen ikramiyeler, mesailer ve toplu sözleşme farkları derhal ödenmeli."

Kaynak: AA / Mesut Varol - Güncel

Mahmut Arslan Politika Ekonomi Güncel Hukuk Yaşam van

18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu

Rojin'den acı haber geldi

 Semih Çelik'in katlettiği Ayşenur Halil'in babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı

Ayşenur'un babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı

 CHP lideri Özel'den MHP lideri Bahçeli'ye destek: Doğrusunu yapıyorsun

Özel, Bahçeli'ye destek verdi
GSS borcu olanlar 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak

Borcu olanlar dikkat! 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacaksınız
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir Gece Masalı canlı izle! 15 Ekim Salı Bir Gece Masalı 7. bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu? ZİRAAT BANKASI ÇÖKTÜ MÜ? Ziraat Bankası'na neden girilmiyor? CANLI maç izle! (İSPANYA SIRBİSTAN) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! İspanya Sırbistan nereden izlenir? Ankaralı Turgut hasta mı, kanser mi, sağlık durumu ne? Ankaralı Turgut son hali ne? Meltem Miraloğlu rehin mi tutuluyor, Meltem Miraloğlu kimdir? 16 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Aslan, Koç, İkizler burcu yorumu! 16 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Dünya'dan bakıldığında Ay'ın her gece farklı görünmesinin sebebi nedir? Rojin Kabaiş öldü mü, öldürüldü mü? Rojin Kabaiş neden öldü, kim öldürdü? Rojin Kabaiş kimdir, kaç yaşında ve nereli? Rojin Kabaiş'e ne oldu? Rojin Kabaiş intihar mı etti, otopsi raporu çıktı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.