HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan Gençlere Övgü Dolu Mesaj

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Ülkemiz, daha modern ve daha çağdaş bir ülke olma hedeflerine ancak değerlerinden kopmadan, hedefleri olan, güçlü, özgür ve öz güveni yüksek gençlerle ulaşacaktır." ifadelerini kullandı.

Arslan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, 19 Mayıs'ın milletin birlik ve beraberlik ruhuyla işgal kuvvetlerini yurttan atmak için attığı ilk adım olduğunu anımsattı.

19 Mayıs'ın bayram olarak kutlanmasının ülkenin gençlerini, geleceğinin güvencesi, yarınlarının umudu olarak gördüğünün en önemli göstergesi olduğunu belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Dünyadaki diğer ülkelerle kıyaslandığında genç nüfus, ülkemiz için çok büyük bir avantajdır. Bu avantajın olumlu yönde kullanılmasının ülkemize büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bu durumu avantaja çevirmek için günümüz gençlerinin konjonktürüne uygun politikalar üretmeyi ve geliştirmeyi önemli bir gereklilik olarak görüyoruz. Gelişmiş, kendine güvenen, idealist, vizyon sahibi, eğitimli gençlik, Türkiye'yi ileriye taşıyacak ve başarılara imza atmasında aktif rol alacaktır. Ülkemiz, daha modern ve daha çağdaş bir ülke olma hedeflerine ancak değerlerinden kopmadan, hedefleri olan, güçlü, özgür ve öz güveni yüksek gençlerle ulaşacaktır."