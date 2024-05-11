HAK-İŞ Genel Başkanı Engellileri Çalışma Hayatına Davet Etti

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Tüm engellileri, çalışma hayatına dahil olmaya, sendikalı olmaya ve HAK-İŞ'li olmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Arslan, Engelliler Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, engelli bireylerin özel hassasiyet gösterilmesi gereken gruplar arasında yer aldıklarını anımsattı.

HAK-İŞ'in engelli bireylerin sorunlarına hassasiyetle yaklaştığını kaydeden Arslan, engelli bireylerin haklarının geliştirilmesi ve sorunlarının çözülmesi için toplumun bütün kesimlerine büyük sorumluluk düştüğüne dikkati çekti.

Arslan, "Çalışma hayatında ve sendikal hayatta engelli bireyler ile birlikte üretiyor, emeğin engellisi olmadığını vurgulamak istiyoruz. Tüm engellileri, çalışma hayatına dahil olmaya, sendikalı olmaya ve HAK-İŞ'li olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Engellilerin işgücüne katılma oranının artırılmasını, engellilik durumları dikkate alınarak istihdam imkanlarının geliştirilmesini, eğitim yoluyla kapasitelerinin artırılmasını, istihdama ve sendikal harekete kazandırılmalarını istediklerini bildiren Arslan, yaşam boyu engelsiz eğitimin hayata geçirilmesini, okullar, işyerleri ve kamusal alanların erişilebilir olmasını talep ettiklerini kaydetti.

"Filistinli kardeşlerimizin birçoğu hayatına engelli olarak devam etmek zorunda"

Arslan, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Filistin'e saldırılarında binlerce kişinin hayatını kaybettiğini ve 78 bin 500 kişinin yaralandığını anımsatarak, "Filistinli kardeşlerimizin birçoğu hayatına görme, işitme, zihinsel ve bedensel engelli olarak devam etmek zorunda bırakıldı. Bu veriler soykırımın şiddetini gözler önüne sermektedir." ifadelerini kullandı.

Arslan, Filistin'de insan haklarının sağlanması için tüm dünyayı mücadele etmeye ve birlik olmaya da davet etti.