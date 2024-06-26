Üye Girişi
Haberler

HAK-İŞ Genel Başkanı: Emeklilerin toplu sözleşme masasında olması gerekiyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, emeklilerin toplu sözleşme masasında olması gerektiğini belirtti. Arslan, Türkiye'de gelir ve servet dağılımının adil bir şekilde yapılamadığını vurgulayarak, emeklilerin yaşamını kolaylaştıracak düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Özellikle emeklilerin, mutlaka bir toplu sözleşme masasında olacak şekilde, yeni bir düzenlemeye ihtiyacı var. Emekliler masada olmalı, emeklilerin müzakere gücü olmalı." dedi.

HAK-İŞ Akademi tarafından hazırlanan "Refahın Adil Paylaşımında Vergi ve Sosyal Politikalar Raporu" konfederasyon genel merkezinde düzenlenen toplantıda kamuoyuyla paylaşıldı.

Arslan, burada yaptığı konuşmada, raporun Türkiye'de mevcut gelir ve servet dağılımının ortaya konulması, oluşturulan milli gelirden farklı toplumsal grupların hakettiği payı almaları, adil ve hakkaniyetli bir vergi sistemi ile sosyal politikaların ortaya konulması amacıyla dört farklı üniversiteden akademisyenlerin 6 aylık çalışmasıyla hazırlandığını belirtti.

Türkiye'de ekonomik anlamda büyüme olduğunu aktaran Arslan, "Büyümenin bütün toplum kesimlerine adil bir şekilde yansımadığını görüyoruz. Milli gelirdeki artışın ve makro ekonomik göstergelerin aynı oranda çalışanlar, emekçiler ve emekliler için yansımadığını görüyoruz." diye konuştu.

Asgari ücretle çalışanların milli gelirden aldığı payın giderek azaldığını dile getiren Arslan, kaynakların adil şekilde dağılımının yapılamadığını ifade etti.

Arslan, verginin adil toplanması kadar adil dağıtılmasının da önemli olduğunun altını çizdi.

"Özellikle emeklilerin, mutlaka bir toplu sözleşme masasında olacak şekilde, yeni bir düzenlemeye ihtiyacı var. Emekliler masada olmalı, emeklilerin müzakere gücü olmalı." diyen Arslan, ülkesi için canla başla çalışan 15 milyon emeklinin yaşamını kolaylaştıracak düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması için yoğun mücadele verdiklerini aktaran Arslan, sendikalaşma oranının düşüklüğü nedeniyle toplu sözleşmeden yararlanma oranının da daha az olduğunu dile getirdi.

Alım gücünün azaldığına dikkati çeken Arslan, "Tabii ki ihracat, üretim artsın, tabii ki ülkemiz daha fazla yatırım yapsın. Ama en azından bu zorlukları adil bir şekilde paylaşmamız gerekiyor. İşverenlerin de sermayenin de bu konuda elini taşın altına koyması gerekiyor. İstediğimiz bu." değerlendirmesinde bulundu.

Rapor 3 başlık altında ele alındı

Konuşmaların ardından, "Refahın Adil Paylaşımında Vergi ve Sosyal Politikalar Raporu" açıklandı.

Rapor, "Dünyada ve Türkiye'de Gelir Eşitsizliği", "Türkiye'de Uygulanan Vergi Politikaları ve Öneriler", "Refahın Adil Paylaşımında Etkin Sosyal Politikalar" başlıklarından oluşuyor.

Gelir dağılımındaki bozulmaların sosyal ve toplumsal etkileri kadar ekonomik etkilerinin de yakıcı olabildiği aktarılan raporda, gelir, tüketim ya da servet dağılımındaki eşitsizliklerin bir sosyal sorun olmanın yanı sıra iktisadi riskler barındırdığı belirtildi.

Gelir dağılımı eşitsizliğinin ekonomik olarak daha düşük büyüme oranları, ulusal tasarruf açığı dolayısıyla düşük yatırım düzeyi ve inovasyon kapasitesinin düşmesi ile ilişkili olduğu değerlendirilen raporda, Türkiye'nin refahın adil paylaşıldığı ve hakkaniyetli bir vergi sistemine sahip olması için 4 farklı öneride bulunuldu.

Bu kapsamda, raporda yer alan öneriler şu şekilde sıralandı:

"Birincisi, Türkiye'de son yıllarda çok hızlı büyüyen ve daha az vergilendirilen mali servetlerin cüzi vergi oranı ile Net Servet Vergisi'nin ihdas edilmesi, ikincisi 2024'te yükseltilen KDV ve diğer tüketim vergi oranlarının düşürülmesi gerekliliği, üçüncüsü de Türkiye'de vazgeçilen vergilerden oluşan ekonomik büyüklüğün vergi sisteminde kalmasını sağlayacak düzenlemelerin yapılması gerektiğidir. Son olarak da kayıt dışı ekonominin küçültülmesi için tüm harcamaların belgelendirilerek gelirden (vergi matrahından) mahsup edilmesinin sağlanması, vergi denetim oranının yükseltilmesi ve vergi aflarının azaltılması ile mümkün olabilecektir."

Toplantıya, HAK-İŞ Akademi Başkanı Cengiz Anık, akademisyenler ve sendika üyeleri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Mahmut Arslan Türkiye Politika Ekonomi Güncel Haberler

Bakan Yerlikaya gündüz kuşağı programlarını eleştirdi, Müge Anlı'nın yanıtı sert oldu

Bakan Yerlikaya gündüz kuşağı programlarını eleştirdi, Müge Anlı'nın yanıtı sert oldu

 Tacikistan'da skandal görüntüler! Yetkililer başörtülü kadınları hastanelere almamaya başladı

Tacikistan'da skandal görüntüler! Yetkililer başörtülü kadınları hastanelere almamaya başladı

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Asgari ücrete ara zam yok, yeni asgari ücret için aralıkta bir araya geleceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Asgari ücrete ara zam yok, yeni asgari ücret için aralıkta bir araya geleceğiz

Bakmadan Geçme

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 27 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 27 Haziran Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 27 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 27 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! EURO 2024 eşleşmeleri! Kim kiminle eşleşti? 27 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 27 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 27 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Beşiktaş stadı yangın söndü mü? Tüpraş Stadı yangın son durum ne? Yangın neden çıktı? #128680 27 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 27 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 27 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Mersin deprem mi oldu? SON DAKİKA Mersin deprem şiddeti kaç, merkezi neresi? 27 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 27 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Gürcistan Müslüman mı, dini ne?
Cübbeli Ahmet AK Parti'de seçim yenilgisinin faturasını kesti: Mağlubiyetin sorumlusu Efkan Ala, derhal istifa etsin

Cübbeli Ahmet AK Parti'de seçim yenilgisinin faturasını kesti: Mağlubiyetin sorumlusu Efkan Ala, derhal istifa etsin
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title