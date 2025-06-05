HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Kurban Bayramı'nda Dayanışma Vurgusu Yaptı

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Kurban Bayramı vesilesiyle, medeniyetimizde önemli bir yeri olan toplumsal dayanışmanın, kardeşliğin ve paylaşmanın bir kez daha hatırlanmasını ve güçlendirilmesini temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

Arslan, Kurban Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada HAK-İŞ Konfederasyonu olarak çalışanların, emek hareketinin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladıklarını belirtti.

Bayramların hakça paylaşmayı, kardeşçe yaşamayı, büyükleri hatırlamayı, küçükleri sevmeyi, birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirmeyi, hoşgörü ve anlayışı yükseltmeyi en güzel anlatan özel günler olduğunu aktaran Arslan, "Kurban Bayramı vesilesiyle, medeniyetimizde önemli bir yeri olan toplumsal dayanışmanın, kardeşliğin ve paylaşmanın bir kez daha hatırlanmasını ve güçlendirilmesini temenni ediyoruz." ifadesine yer verdi.

"Katil devlet İsrail tarafından gerçekleştirilen soykırım ve katliamı en güçlü şekilde telin ediyoruz"

Arslan, Kurban Bayramı'nın dünyada barışın sağlanmasına vesile olması temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Filistin ve Gazze'de katil devlet İsrail tarafından gerçekleştirilen soykırım ve katliamı bir kez daha en güçlü şekilde telin ediyoruz. Haydut çetesi katil Netanyahu ve savaş kabinesinin tüm dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiği soykırımın hesabının sorulmasını istiyoruz.

Özellikle dünyanın yetim çocuğu olarak yalnız ve çaresiz bırakılan Gazze ve Filistin başta olmak üzere mazlumların uğradığı zulmün son bulması adına HAK-İŞ olarak, dün olduğu gibi bugünde mazlum ve mağdurların yanında saf tutmaya, onların kısık seslerini dünyaya duyurmaya devam ediyoruz."

HAK-İŞ olarak Türkiye'nin potansiyeline ve gücüne inandıklarını, çalışma hayatına ilişkin sorunların çözümü için mücadelelerini sürdüreceklerinin altını çizen Arslan, bayramların hakça paylaşma günleri olduğunu vurguladı.

Arslan, sözlerine şöyle devam etti:

"Kamuda 600 binin üzerinde işçiyi kapsayan 2025 yılı Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü'nün çalışanların ve üyelerimizin taleplerini karşılayacak şekilde biran evvel sonuçlandırılması adına tüm tarafları çözümcü bir bakış açısıyla hareket etmeye davet ediyoruz.

HAK-İŞ olarak, tüm üyelerimizin, çalışanların, emek hareketinin ve bütün İslam Aleminin Kurban Bayramını en içten dileklerimizle kutluyor, barış, sağlık, huzur ve kardeşlik içerisinde nice bayramlara ulaşmayı temenni ediyoruz."