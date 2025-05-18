HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: Gençler Sendikal Hareketin Geleceği

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, gençlerin sendikal hareketin içerisinde daha fazla yer alması gerektiğini düşündüklerini ve gençleri sendikal hareketin geleceği olarak gördüklerini belirtti.

Arslan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

19 Mayıs 1919'da yeniden hayat bulan millet iradesini, Milli Mücadele'nin ilk işaret fişeği olarak gördüklerini belirten Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"19 Mayıs tarihinin Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanması, ülkemizin gençlerini geleceğimizin güvencesi, yarınlarımızın umudu olarak gördüğümüzün en önemli göstergesidir. Ülkemiz açısından bilinçli, ülkesine ve değerlerine sıkı sıkıya bağlı, alanında mesleki yeterliliğe sahip, eğitimin önemine inanan, yeniliklere açık genç nüfusun yetişmesi gereklidir. Ülkemiz, daha modern ve daha çağdaş bir ülke olma hedeflerine ancak değerlerinden kopmadan, hedefleri olan, güçlü, özgür ve öz güveni yüksek gençlerle ulaşacaktır."

Arslan, HAK-İŞ bünyesinde yer alan Gençlik Komitesi başta olmak üzere daimi komitelerinin tamamında gençlere yönelik çeşitli proje ve çalışmaları başarıyla yürüttüklerini vurguladı.

Gençlerin de içinde yer alacağı proje çalışmalarına imza attıklarını aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"Başta üniversite gençliği olmak üzere tüm gençlerimizle işbirliği içerisinde bulunuyoruz. Konfederasyonumuz bünyesinde ve konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızda üniversite öğrencileriyle staj programları çerçevesinde bir araya geliyoruz. Üniversitelerde düzenlenen programlar vesilesiyle gençlerimizle bir araya geliyor, HAK-İŞ'in çalışmalarını, çalışma hayatının sorunlarını ve sendikal faaliyetlerimizi anlatıyor, gençlerimizin sorularını yanıtlıyoruz. Üniversiteler ile düzenlediğimiz fikir projesi yarışmalarıyla gençlerimizin yaratıcılıklarının geliştirilmesi ve ortaya çıkarılması için onları teşvik ediyoruz."

Arslan, genç işsizlikle mücadele kapsamında gençlerin istihdama kazandırılmasına yönelik daha etkili çalışmaların yürütülmesi gerektiğine inandıklarını belirterek, "HAK-İŞ olarak gençlerin sendikal hareketin içerisinde daha fazla yer alması gerektiğini düşünüyoruz. Gençlerimizi sendikal hareketin geleceği olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Gençlerin örgütlülüğünün artırılmasının ve sendikal kültür ile tanıştırılmalarının önemli olduğunu vurgulayan Arslan, gençlere yönelik politika önerilerinin gençlerle birlikte tartışılmasını, bu anlamda gençlerin görüş ve önerilerinin alınmasını öncelikli gördüklerini belirtti.