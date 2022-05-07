Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan Anneler Günü mesajı Açıklaması

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Kadınların istihdamda daha çok yer alması için ülkemizde annelik hakkını tümüyle güvence altına alan daha çok düzenlemenin hayata geçirilmesini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, Anneler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, toplumun temelini aile, ailenin temelini ise annelerin oluşturduğunu bildirdi.

Aileden alınacak eğitim ve terbiyenin önemine işaret eden Arslan, annelerin, geleceğin hazırlayıcısı ve güzide mimarları olduğunu belirtti.

Arslan, "Sonsuz hoşgörünün, sabrın, sevginin, merhametin, saflığın, engin tecrübenin ve bilginin kaynağı olan, değeri hiçbir zenginlikle ölçülemeyen, geleceğimizin güzide mimarları annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyoruz." ifadesini kullandı.

Annelere saygı ve hürmetle yaklaşmak gerektiğini vurgulayan Arslan, dünyada kadınların ve annelerin hayatın her alanında devam eden sorunlarının bulunduğuna dikkati çekti.

Arslan, şunları kaydetti:

"Ülkemizde önemli gelişme ve dönüşümler yaşansa da kadınların ve annelerin çözüm bekleyen sorunları bulunmaktadır. Kadınların istihdamda daha çok yer alması için ülkemizde de annelik hakkını tümüyle güvence altına alan daha çok düzenlemenin hayata geçirilmesini istiyoruz. Kadın çalışanların, hamilelik ve doğum sonrası dönemlerinde iş güvencesini sağlayacak daha etkin politikalar hayata geçirilmelidir. Çalışan, engelli çocuğu ve yaşlı bakım sorumluluğu olan annelerin hayatlarını kolaylaştırıcı erişilebilir hizmetler devlet tarafından daha etkili politikalarla hayata geçirilmelidir. Kaliteli, ulaşılabilir ve karşılanabilir çocuk, engelli ve yaşlı bakım mekanizmaları yaygınlaştırılmalıdır. Ebeveyn izni uygulaması ülkemize kazandırılmalı, çocuk bakım konusunda aile ve sosyal yardım sigorta kolu kurularak yeni bir model oluşturulmalıdır."

Hain terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan ve HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde yaklaşık 1000 gündür oturma eylemi yapan anneleri selamlayan Arslan, bu ailelerin en kısa sürede çocuklarına kavuşmaları temennisinde bulundu.

Arslan, Hak-İş olarak, hayatını kaybeden anneleri rahmetle andı, şehit annelerine saygılarını iletti.