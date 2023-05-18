HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Gaziantep'te üyeleri Dilek Özdemir'in öldürülmesini kınadı

İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, üyeleri Dilek Özdemir'in boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülmesini kınadı, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, üyeleri Dilek Özdemir'in boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülmesini kınadı, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, Gaziantep'teki Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan yol arkadaşları Özdemir'in hunharca katledildiğini ifade etti.

"Alın teri ile ekmeğinin, aşının mücadelesini veren 2 çocuk annesi Özdemir'e saldırıyı bütün kadınlara, hatta bütün insanlığa yapılmış kabul ettiklerini" belirten Arslan, hangi koşullar altında yaşanırsa yaşansın kadına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Kadına yönelik şiddetin hiçbir şekilde bahanesi ya da affının olmadığına işaret eden Arslan, bu konunun, bir insanlık meselesi olduğuna dikkati çekti. Arslan, şunları kaydetti:

"Konfederasyon olarak, kadına yönelik şiddetin her türlüsüne karşı dik duruşumuzu devam ettiriyor ve şiddetle mücadele konusunda kararlılığımızı her platformda dile getiriyoruz. Kadın cinayetlerine, şiddete, istismara, eşitsizliğe, ayrımcılığa, yoksulluğa ve güvencesizliğe karşı hep birlikte 'Dur' demeliyiz."

Özdemir'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileyen Arslan, "Konfederasyonumuza bağlı Öz Sağlık-İş Sendikamız üyesi Dilek Özdemir'in uğradığı hunharca saldırıyı şiddetle ve nefretle kınıyor, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Zeytinli Mahallesi'nde N.Ö, boşanma aşamasındaki eşi Dilek Özdemir'i silahla ateş ederek öldürdükten sonra gözaltına alınmıştı.