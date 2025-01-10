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Hak-İş Genel Başkanı Arslan, Gazetecilerin Hakları İçin Sendikalaşmanın Önemini Vurguladı

Hak-İş Genel Başkanı Arslan, Gazetecilerin Hakları İçin Sendikalaşmanın Önemini Vurguladı
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Medya-İş Genel Başkanı Sezai Ballı'yı ziyaret etti. Medya sektöründeki sendikalaşmanın önemine değinen Arslan, gazetecilerin haklarını korumak için mücadele verilmesi gerektiğini ifade etti.

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Medya İşçileri (Medya-İş) Sendikası Genel Başkanı Sezai Ballı'yı ziyaret etti.

Arslan, burada yaptığı konuşmada, Medya-İş'in Anadolu Ajansı ve TRT'de yetkili sendika olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Medya sektöründe 100 bine yakın çalışan olduğunu belirten Arslan, bu kişilerin sendikal mücadeleye dahil edilmesi gerektiğini anlattı.

Arslan, medya sektöründeki özel kuruluşlarda gazetecilerin haklarının verilmediğini ifade ederek, bunun önlenmesi için sendikalaşmanın yaygınlaşması gerektiğini vurguladı.

AA ve TRT'nin, çalışanlarının özlük haklarına yönelik yaklaşımıyla diğer kurumlara örnek olduğunu dile getiren Arslan, bunun daha da gelişmesini arzu ettiklerini söyledi.

Arslan, gazetecilerin 212 sayılı yasa kapsamındaki haklarına sahip çıkması gerektiğini belirterek, "Bugün olduğu gibi bundan sonra da bütün gazeteci arkadaşlarımızı, bu sektörde çalışan bütün arkadaşlarımızı Hak-İş'te, Hak-İş'e bağlı Medya-İş Sendikamızda örgütlenmeye davet ediyoruz. Biliyoruz, zorluklarımız var, sorunlarımız var ama biz bu sorunları, bu zorlukları hep birlikte aşacağız." diye konuştu.

"Binlerce meslektaşımız sendikasız"

Medya-İş Genel Başkanı Ballı da gazetecilerin iyi gününde, kötü gününde toplumun yanında olduğunun altını çizerek, mesleklerini hak ettikleri koşullarda sürdürebilmeleri için sendikalara önemli görev düştüğünü belirtti.

Binlerce gazetecinin zor şartlarda görev yaptığını hatırlatan Ballı, "Aldıkları paralar genellikle açlık sınırının altında kalıyor. Çalışma saatleri çok uzun, bazen günde 20 saati buluyor. Bizlerin hakkını koruyan, savunan gazetecilerin hakkını kim koruyacak? Gazze'de öldürülen yüzlerce gazetecinin yaşam hakkını kim koruyacak?" ifadelerini kullandı.

Basın Kanunu'nun sektördeki pek çok sorun karşısında yetersiz kaldığını dile getiren Ballı, şöyle konuştu:

"Sektörün en büyük sendikası olmamıza, sektörün lokomotifi TRT ve AA'da yetkili sendika olmamıza ve bütün çabalarımıza rağmen halen iş kolumuzun yalnızca yüzde 13'ünde örgütlüyüz. Geride kalan on binlerce meslektaşımız sendikasız, yani korumasız. Medya patronlarını, çalışanların sendikalılaştırılması konusunda insafa davet ediyoruz. Hamile kalan çalışanınızı işten çıkarmayın, en ufak kusurunda iş akdini feshetmeyin, insani ücretler verin."

Arslan, konuşmaların ardından mesleğini ifa eden tüm basın mensupları adına Ballı'ya gül demeti hediye ederek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Ballı da Arslan'a Türk Devletleri Teşkilatı'nın hatıra parasını armağan etti.

Arslan, daha sonra programı takip eden basın mensuplarına gül dağıttı.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
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