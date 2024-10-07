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HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Filistin ile Dayanışma ve Destek Programı'nda konuştu Açıklaması

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Filistin ile Dayanışma ve Destek Programı'nda konuştu Açıklaması
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İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Filistin'e de Gazze'ye de Kudüs'e de yardım etmekten vazgeçmeyelim. Bu bizim hem insanlık sorunumuz hem İslami sorumluluğumuz hem de tarihi sorumluluğumuz." dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, " Filistin'e de Gazze'ye de Kudüs'e de yardım etmekten vazgeçmeyelim. Bu bizim hem insanlık sorunumuz hem İslami sorumluluğumuz hem de tarihi sorumluluğumuz." dedi.

HAK-İŞ tarafından Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 100.Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Filistin ile Dayanışma ve Destek Programı"nda, "Filistin ile Tek Yürek" temasıyla yardım kampanyası gerçekleştirildi.

Arslan, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik soykırım savaşının birinci yılında muhasebe yapmak gerektiğini belirtti.

Dünyanın bütün bu yaşananlara sessiz kaldığını vurgulayan Arslan, HAK-İŞ ailesi olarak yaşananları sadece seyretmekle kalmayıp elinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi.

İsrail'in soykırım nedeniyle Uluslararası Adalet Divanında en kısa zamanda yargılanmasını ve ateşkesin bir an önce gerçekleşmesini istediklerini dile getiren Arslan, "Özgür ve bağımsız bir Filistin Devletinin başkenti Kudüs olarak kurulmasını istiyoruz." dedi.

Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyaya örnek tutum sergilediğini belirten Arslan, şartların ne olursa olsun Türkiye'nin daha fazlasını yapması gerektiğini söyledi.

"Vicdanlarımızı harekete geçirmeliyiz"

Bir yıl içinde HAK-İŞ olarak yaklaşık 18 milyon liralık yardım yaptıklarını bildiren Arslan, Gazze'ye, Filistin'e ve Batı Şeria'ya Türk Kızılay ve diğer aracılarla bu yardımları ulaştırdıklarını aktardı.

Arslan, "Filistin'e de Gazze'ye de Kudüs'e de yardım etmekten vazgeçmeyelim. Bu bizim hem insanlık sorunumuz hem İslami sorumluluğumuz hem de tarihi sorumluluğumuz. İnsan olarak, sivil toplum örgütleri, sendika olarak Filistin'de olanlara 'dur' dememiz gerekiyor. Orada olup bitenlere duyarsız kalamayız ve vicdanlarımızı harekete geçirmeliyiz." diye konuştu.

Yaklaşık 1 yıldır yardım kampanyası düzenlediklerini, 1 Ekim itibarıyla kampanyayı yeniden aktif ettiklerini ifade eden Arslan, salondakilere ve kendisini sosyal medyadan izleyenlere kampanyaya destek vermeye çağırdı.

Bu akşamın "cömertlik akşamı" olmasını dileyen Arslan, "Bu akşam yapacağımız yardımlarla Kudüs'te, Gazze'de Batı Şeria'da, Ramallah'ta pek çok acıları dindirelim, çocuklarımızın, kadınların, gençlerin hasılı ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarına da bir nebze olsun katkı vermiş olalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel

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