HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan düşen askeri kargo uçağında şehit olanlar için taziye mesajı

Güncelleme:
İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

Arslan, yayımladığı taziye mesajında, şunları kaydetti:

"C-130 tipi askeri kargo uçağımızın düşmesi sonucu 20 kahraman askerimizin şehit olduğu haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, görevleri başında şehadet mertebesine ulaşan kahraman askerlerimize Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, aziz milletimize, Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."

Kaynak: AA / Betül Bilsel - Güncel
